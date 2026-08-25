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Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρλος Μπαλεμπά

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρλος Μπαλεμπά από την Μπράιτον, με τον 22χρονο Καμερουνέζο μέσο να υπογράφει εξαετές συμβόλαιο.

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρλος Μπαλεμπά
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής. Μετά τους Αντρέι Σάντος και Γιούρι Τίλεμανς, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κάρλος Μπαλεμπά από την Μπράιτον. Ο 22χρονος Καμερουνέζος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών με τη νέα του ομάδα.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων είχε επιτευχθεί τις προηγούμενες ημέρες, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να μπορεί να φτάσει τα 75 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Καμερουνέζος αμυντικός μέσος κατέγραψε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπράιτον, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

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