Συμφώνησε με Λιβάκοβιτς η Μπαρτσελόνα

Ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφήνοντας τη Φενέρμπαχτσε για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κροάτης τερματοφύλακας έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα», το οποίο θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030. Την Τετάρτη (26/08) αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν από την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.

Η Μπαρτσελόνα έχει έρθει σε συμφωνία και με τη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του 31χρονου γκολκίπερ. Το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται αρχικά στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει τα 4 εκατ. ευρώ μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους.

Ο Λιβάκοβιτς αποκτήθηκε ως εναλλακτική επιλογή για τη θέση του τερματοφύλακα, πίσω από τον Ζοάν Γκαρθία. Ωστόσο, το πλάνο των Καταλανών προβλέπει αρχικά τον δανεισμό του σε άλλη ομάδα για τη φετινή σεζόν και την επιστροφή του το επόμενο καλοκαίρι, όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του Βόιτσεχ Σέζνι.

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί κατάλληλος προορισμός για τον δανεισμό του, ο Κροάτης θα παραμείνει στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα και θα αποτελέσει την τρίτη επιλογή του Χάνσι Φλικ κάτω από τα δοκάρια.