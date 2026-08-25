Φόιγκτμαν: Αποσύρθηκε από την εθνική Γερμανίας μετά από 11 χρόνια
Ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Γερμανίας έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας.
Τέλος σε μία σημαντική διαδρομή με την εθνική ομάδα της Γερμανίας έβαλε ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν, καθώς ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Ο 33χρονος σέντερ της Μπάγερν Μονάχου φόρεσε τη φανέλα της Γερμανίας για 11 χρόνια, καταγράφοντας συνολικά 128 συμμετοχές. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2014, στην αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία.
Ο Φόιγκτμαν αποχωρεί έχοντας γράψει τη δική του ιστορία με την εθνική ομάδα, καθώς αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2025.
Ο έμπειρος ψηλός θα τιμηθεί από τη γερμανική ομοσπονδία στην αναμέτρηση της Πέμπτης (27/8, 21:00) στην Κολωνία, όπου η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία.