Φόιγκτμαν: Αποσύρθηκε από την εθνική Γερμανίας μετά από 11 χρόνια

Τέλος σε μία σημαντική διαδρομή με την εθνική ομάδα της Γερμανίας έβαλε ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν, καθώς ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο 33χρονος σέντερ της Μπάγερν Μονάχου φόρεσε τη φανέλα της Γερμανίας για 11 χρόνια, καταγράφοντας συνολικά 128 συμμετοχές. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2014, στην αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία.

Ο Φόιγκτμαν αποχωρεί έχοντας γράψει τη δική του ιστορία με την εθνική ομάδα, καθώς αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2025.

Ο έμπειρος ψηλός θα τιμηθεί από τη γερμανική ομοσπονδία στην αναμέτρηση της Πέμπτης (27/8, 21:00) στην Κολωνία, όπου η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία.