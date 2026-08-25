· Γερμανία

Φόιγκτμαν: Αποσύρθηκε από την εθνική Γερμανίας μετά από 11 χρόνια

Ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Γερμανίας έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας.

Φόιγκτμαν: Αποσύρθηκε από την εθνική Γερμανίας μετά από 11 χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέλος σε μία σημαντική διαδρομή με την εθνική ομάδα της Γερμανίας έβαλε ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν, καθώς ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο 33χρονος σέντερ της Μπάγερν Μονάχου φόρεσε τη φανέλα της Γερμανίας για 11 χρόνια, καταγράφοντας συνολικά 128 συμμετοχές. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2014, στην αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία.

Ο Φόιγκτμαν αποχωρεί έχοντας γράψει τη δική του ιστορία με την εθνική ομάδα, καθώς αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2025.

Ο έμπειρος ψηλός θα τιμηθεί από τη γερμανική ομοσπονδία στην αναμέτρηση της Πέμπτης (27/8, 21:00) στην Κολωνία, όπου η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:42 CHAMPIONS LEAGUE

Μπόντο/Γκλιμτ και ΛΑΣΚ σφράγισαν το εισιτήριο για το Champions League

23:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φόιγκτμαν: Αποσύρθηκε από την εθνική Γερμανίας μετά από 11 χρόνια

23:35 NBA

Αποθέωση Τόμπσον σε Αντετοκούνμπο: «Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών»

23:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συμφώνησε με Λιβάκοβιτς η Μπαρτσελόνα

23:05 CHAMPIONS LEAGUE

Απίστευτη Σαμπάχ: Νίκησε 5-2 στην παράταση και προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Champions League

22:58 SUPER LEAGUE

Ούγκρεσιτς: Ξεχώρισε στην Παρτίζαν, συγκρίθηκε με τον Μπέλιγχαμ και τώρα έρχεται στον ΠΑΟΚ

22:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Σενάριο από Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα

22:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κάρλος Μπαλεμπά

22:11 EUROPA LEAGUE

Η αποστολή του ΟΦΗ για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

21:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γουότκινς: Συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ για συμβόλαιο έως το 2029

21:20 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός με Μπραν ο Ζίβκοβιτς - Απορρίφθηκε η έφεση από την UEFA

21:01 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: «Χρυσός» ο Χρήστου, «χάλκινος» ο Μακρυγιάννης στα 100μ. ύπτιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας