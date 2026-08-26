Μπόντο/Γκλιμτ και ΛΑΣΚ σφράγισαν το εισιτήριο για το Champions League

Η Μπόντο/Γκλιμτ επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο την ανωτερότητά της απέναντι στη Ναϊμέγκεν και, μετά το 1-3 του πρώτου αγώνα, επικράτησε με 3-0 και στη ρεβάνς, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Οι Νορβηγοί είχαν ουσιαστικά βάλει τις βάσεις για την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία, όμως δεν έδειξαν διάθεση να αφήσουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη ρεβάνς μπήκαν αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν τη δουλειά και κατάφεραν να δώσουν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη τους.

Η Μπόντο/Γκλιμτ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για να βρει το πρώτο της γκολ. Ο Μπιέρκαν σκόραρε στο 45+2' και έβαλε τους γηπεδούχους σε θέση ισχύος, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, στο 45+6', ο Άουκλεντ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Με την πρόκριση πλέον να έχει ουσιαστικά κριθεί, οι Νορβηγοί συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο. Το τρίτο γκολ ήρθε στο 73ο λεπτό, όταν ο Φονβίλ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Έτσι, η Μπόντο/Γκλιμτ ολοκλήρωσε με δύο νίκες τη σειρά απέναντι στη Ναϊμέγκεν και με συνολικό σκορ 6-1 πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Στη League Phase του Champions League και η ΛΑΣΚ

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στα προκριματικά του Champions League πέτυχε η ΛΑΣΚ, η οποία κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από το πρώτο παιχνίδι και να αποκλείσει τη Σέλτικ. Οι Αυστριακοί επικράτησαν με 5-1 στην παράταση και πανηγύρισαν μία ιστορική πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Σέλτικ είχε κάνει το μεγάλο βήμα στη Γλασκώβη, παίρνοντας καθαρό προβάδισμα τριών τερμάτων. Στη ρεβάνς, μάλιστα, κατάφερε να βρει πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα, καθώς ο ΜακΓκρέγκορ άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την αποστολή των γηπεδούχων.

Η ΛΑΣΚ, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο 32' ο Ουσόρ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, δίνοντας ξανά ελπίδα στην ομάδα του, ενώ μόλις τρία λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την ΑΕΚ, έκανε το 2-1.

Οι Αυστριακοί είχαν πλέον αποκτήσει τεράστια ψυχολογία και συνέχισαν να πιέζουν. Ο Αντενίραν στο 58' πέτυχε το τρίτο γκολ της Λίντσερ, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο συνολικό σκορ και μετατρέποντας το παιχνίδι σε θρίλερ.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε μέχρι τα τελευταία λεπτά και στο 90' ήρθε η απόλυτη ισορροπία. Ο Φλέκερ έκανε το 4-1, ισοφάρισε το συνολικό σκορ και έστειλε τη μεγάλη μάχη στην παράταση.

Εκεί η Λίντσερ ολοκλήρωσε τη μυθική της ανατροπή. Στο 108' ο Αντενίραν με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το 5-1 και έδωσε στους Αυστριακούς το προβάδισμα που έψαχναν.

Ο ίδιος παίκτης είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» οριστικά την πρόκριση, όμως αστόχησε σε πέναλτι. Η Σέλτικ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και η Λίντσερ κράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα το αποτέλεσμα που της χάρισε μία τεράστια πρόκριση.