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Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ η Μπρουκς

Η Αγάπη Μπρουκς επιστρέφει στον ΠΑΟΚ έπειτα από πέντε χρόνια, με την 23χρονη ακραία να φορά ξανά τα ασπρόμαυρα και να ενισχύει την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Δικεφάλου.

Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ η Μπρουκς
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Η Αγάπη Μπρουκς αποτελεί και πάλι παίκτρια του ΠΑΟΚ, με την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Δικεφάλου να ανακοινώνει την επιστροφή της.

Η 23χρονη ακραία επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη έπειτα από πέντε χρόνια, έχοντας αποκτήσει σημαντικές αγωνιστικές παραστάσεις και περισσότερη εμπειρία κατά το διάστημα που αγωνίστηκε μακριά από τον ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Αγάπη Μπρουκς, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 10/03/2003, η Αγάπη Μπρουκς αγωνίζεται ως ακραία και έχει ύψος 182cm.

Η 23χρονη ακραία με ελληνικές και κουβανικές ρίζες, ξεκίνησε την πορεία της από τον Άρη τη σεζόν 2019-20, πριν φορέσει τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ την αγωνιστική περίοδο 2020-21. Με τον Δικέφαλο πανηγύρισε μάλιστα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι τότε καριέρας της.

Μετά τον ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε στη ΧΑΝΘ τη σεζόν 2021-22, στην Άρτεμις Κορυδαλλού, ενώ ακολούθησε μία τριετία στον Ηλυσιακό από το 2022 έως το 2025. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 φόρεσε τη φανέλα του Μίλωνα, συνεχίζοντας την αγωνιστική της εξέλιξη και αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ.

Η σχέση της με το βόλεϊ είναι βαθιά οικογενειακή, καθώς είναι κόρη του άλλοτε διεθνούς Κουβανού και Έλληνα ακραίου Φρέντι Μπρουκς, ενώ από νεαρή ηλικία αποτέλεσε μέλος της Εθνικής Ελλάδας Κορασίδων. Η επιστροφή της στον ΠΑΟΚ αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην καριέρα της, καθώς επιστρέφει σε έναν Σύλλογο με τον οποίο έχει ήδη πανηγυρίσει τίτλο, έχοντας πλέον περισσότερες εμπειρίες και αγωνιστική ωριμότητα.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ F&U, η Αγάπη Μπρουκς, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στην Οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ανυπομονώ και είμαι έτοιμη για μία γεμάτη αγωνιστική χρονιά. Εύχομαι επιτυχίες και υγεία!».

Καλώς ήρθες και πάλι, Αγάπη!»

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