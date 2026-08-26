ΑΕΚ – Λέφσκι: Το πλάνο του Νίκολιτς για τη μεγάλη ρεβάνς του Champions League – Η πιθανή ενδεκάδα

Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ έφτασε, με τη ρεβάνς απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας να κρίνει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει πλέον διαμορφώσει το πλάνο του για τη σπουδαία αναμέτρηση της Τετάρτης (26/8, 22:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές του. Η «Ένωση» θέλει να κάνει το τελευταίο βήμα προς την ευρωπαϊκή ελίτ μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στη Σόφια, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει καταλήξει στους περισσότερους από τους παίκτες που αναμένεται να ξεκινήσουν.

Το ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας θα ξεκινήσεις στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το CosmoteSport2HD, οσο κι από το MEGA

Η επιστροφή του Κάιρινεν στην ενδεκάδα είναι μία από τις βασικές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Ηρακλή, ενώ ο Κοϊτά είναι κανονικά διαθέσιμος κι έχει τον πρώτο λόγο για το αριστερό άκρο.

Ο 28χρονος Μαυριτανός εξτρέμ είχε προφυλαχθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ωστόσο συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ και πλέον βρίσκεται στη διάθεση του Νίκολιτς για το μεγάλο παιχνίδι. Αν κριθεί απόλυτα έτοιμος, αναμένεται να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα, με τον Γκατσίνοβιτς να αποτελεί την εναλλακτική επιλογή.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρίσκεται ο Στρακόσα, ενώ η αμυντική τετράδα δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να αποτελούν τις επιλογές του Νίκολιτς. Στον άξονα ο Κάιρινεν αναμένεται να επιστρέψει δίπλα στον Μαρίν, ενώ στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν ο Μάγιερ και ο Κοϊτά. Στην κορυφή της επίθεσης ο Βάργκα αναμένεται να πλαισιώσει τον Γιόβιτς.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ διαμορφώνεται ως εξής: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγιερ, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.