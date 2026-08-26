Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ουναχί: Εγκαταλείπει την προσπάθεια η PSV Αϊντχόφεν

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Αζεντίν Ουναχί, καθώς η PSV φαίνεται να απομακρύνεται από την απόκτηση του Μαροκινού μέσου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί σημαντικά τα μέχρι τώρα δεδομένα και επαναφέρει τον Άγιαξ στο προσκήνιο. Μέχρι πρότινος, η ομάδα του Αϊντχόφεν έμοιαζε να έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Ουναχί, με τη «Mundo Deportivo» να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές με τη Χιρόνα για τον 26χρονο χαφ.

Tα τελευταία ρεπορτάζ από την Ολλανδία, ωστόσο, αναφέρουν πως η PSV δεν αναζητά πλέον άλλη λύση για τη μεσαία γραμμή, καθώς θεωρεί ότι έχει ενισχυθεί επαρκώς στη συγκεκριμένη θέση. Ως εκ τούτου, η περίπτωση του Ουναΐ φαίνεται να υποχωρεί για την ομάδα του Αϊντχόφεν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει εκ νέου μεγαλύτερο ρόλο στον Άγιαξ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει το όνομα του Μαροκινού στη μεταγραφική του λίστα και παραμένει μεταξύ των ομάδων που εξετάζουν την απόκτησή του.

Το οικονομικό σκέλος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική παράμετρο στην υπόθεση. Η Τζιρόνα έχει συμπεριλάβει στο συμβόλαιο του Ουναχί ρήτρα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Μαρσέιγ διατηρεί ποσοστό 17,5% σε περίπτωση μεταπώλησής του.

Παράλληλα, ο ετήσιος μισθός του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί ένα επιπλέον ζήτημα για την Τζιρόνα, που μετά τον υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία επιδιώκει να περιορίσει το μισθολογικό της κόστος.