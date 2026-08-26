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ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Μια νίκη μακριά από την επιστροφή στα... αστέρια - Η ώρα και το κανάλι

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 με στόχο να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Champions League.

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Μια νίκη μακριά από την επιστροφή στα... αστέρια - Η ώρα και το κανάλι
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Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι ολοκληρώνεται.

Το βράδυ της Τετάρτης (26/8, 22:00) η Ένωση θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει το 0-0 που απέσπασε στη Σόφια και να πανηγυρίσει τη μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι κατάμεστη και το κλίμα στο στρατόπεδο της πρωταθλήτριας Ελλάδας ιδανικό μετά την πετυχημένη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και το 4-0 επί του Ηρακλή.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα, αφού στην «Αγιά Σοφιά» θα δώσουν το παρών και 1.600 οπαδοί της Λέφσκι.

Η βουλγάρικη ομάδα ήρθε στην Αθήνα έχοντας νικήσει 6-0 την Μπότεφ Βάρνας για το πρωτάθλημα και θα τα δώσει όλα για να πάρει εκείνη το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο διάσημος Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν.

Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στα... αστέρια μετά από 7 χρόνια, αλλά και να επαναλάβει τον άθλο του 1994. Τότε, στις 24 Αυγούστου νίκησε 1-0 στην Γλασκόβη τη Ρέιντζερς και προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League.

Ο δεύτερος αγώνας του ζευγαριού θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Cosmote Sport 2HD όσο κι από το MEGA.

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