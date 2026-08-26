Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/08) - «Τ’ αστέρια κατακτήστε»

Το μεγαλύτερο… ραντεβού της φετινής σεζόν έχει… μπροστά της η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται την Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια με… φόντο τη League Phase του Championw League και το σύνθημα είναι «Τ’ αστέρια κατακτήστε».

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει «Ντου για τον Ουναΐ» με στόχο να ντύσει και πάλι στα «πράσινα» τον Μαροκινό, ενώ «Θέμα ωρών» είναι η υπόθεση του Βάργκας για τον Ολυμπιακό.

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