Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/08) - «Τ’ αστέρια κατακτήστε»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (26/08). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/08) - «Τ’ αστέρια κατακτήστε»
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Το μεγαλύτερο… ραντεβού της φετινής σεζόν έχει… μπροστά της η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται την Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια με… φόντο τη League Phase του Championw League και το σύνθημα είναι «Τ’ αστέρια κατακτήστε».

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει «Ντου για τον Ουναΐ» με στόχο να ντύσει και πάλι στα «πράσινα» τον Μαροκινό, ενώ «Θέμα ωρών» είναι η υπόθεση του Βάργκας για τον Ολυμπιακό.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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