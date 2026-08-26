Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/08) - «Τ’ αστέρια κατακτήστε»
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (26/08).
Το μεγαλύτερο… ραντεβού της φετινής σεζόν έχει… μπροστά της η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται την Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια με… φόντο τη League Phase του Championw League και το σύνθημα είναι «Τ’ αστέρια κατακτήστε».
Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει «Ντου για τον Ουναΐ» με στόχο να ντύσει και πάλι στα «πράσινα» τον Μαροκινό, ενώ «Θέμα ωρών» είναι η υπόθεση του Βάργκας για τον Ολυμπιακό.