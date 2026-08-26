Στέφανος Τσιτσιπάς: Μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Winston-Salem Open

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά της Βόρειας Καρολίνας και τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/8) θα διεκδικήσει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό κορτ, έχοντας απέναντί του τον Αμερικανό Αλεκσάνταρ Κοβάσεβιτς, Νο89 στην παγκόσμια κατάταξη, στη φάση των «16». Σε περίπτωση πρόκρισης ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Άρθουρ Φέρι, Κρουζ Χιούιτ, Μεες Ρότγκερινγκ και Τόμας Μάχατς, ανάλογα με την εξέλιξη των υπόλοιπων αναμετρήσεων.

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπάς αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport6HD

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τζένσον Μπρούκσμπι στον πρώτο του αγώνα στο τουρνουά, ενώ ο Κοβάσεβιτς πήρε την πρόκριση απέναντι στον Γάλλο Λούκα βαν Ας, Νο40 στον κόσμο, επικρατώντας με 6-1, 7-6(6).

Η αναμέτρηση της Πέμπτης θα είναι μόλις η δεύτερη μεταξύ των δύο αθλητών. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στα προημιτελικά του Λος Κάμπος το 2024, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί τότε με 7-6(1), 6-3.