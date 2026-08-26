Στέφανος Τσιτσιπάς: Μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Winston-Salem Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/8) τον Αλεκσάνταρ Κοβάσεβιτς στους «16» του Winston-Salem Open, με στόχο το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Winston-Salem Open
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά της Βόρειας Καρολίνας και τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/8) θα διεκδικήσει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό κορτ, έχοντας απέναντί του τον Αμερικανό Αλεκσάνταρ Κοβάσεβιτς, Νο89 στην παγκόσμια κατάταξη, στη φάση των «16». Σε περίπτωση πρόκρισης ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Άρθουρ Φέρι, Κρουζ Χιούιτ, Μεες Ρότγκερινγκ και Τόμας Μάχατς, ανάλογα με την εξέλιξη των υπόλοιπων αναμετρήσεων.

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπάς αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport6HD

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τζένσον Μπρούκσμπι στον πρώτο του αγώνα στο τουρνουά, ενώ ο Κοβάσεβιτς πήρε την πρόκριση απέναντι στον Γάλλο Λούκα βαν Ας, Νο40 στον κόσμο, επικρατώντας με 6-1, 7-6(6).

Η αναμέτρηση της Πέμπτης θα είναι μόλις η δεύτερη μεταξύ των δύο αθλητών. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στα προημιτελικά του Λος Κάμπος το 2024, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί τότε με 7-6(1), 6-3.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:42 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Στη Σόφια για την πρόκριση στη League Phase του Europa League - Δίπλα στην ομάδα ο Μπούσης

10:26 ΣΠΟΡ

Εθνική Ελλάδας: Για το καλύτερο πλασάρισμα με Σερβία στο EuroVolley Γυναικών

10:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ώρα της κρίσης για τη Μονακό: Ολοκληρώθηκε η ακρόαση στο CNOSF, περιμένει την απόφαση

10:03 MVP

BBQ: Το τελευταίο ψήσιμο του καλοκαιριού πρέπει να γίνει σωστά

09:35 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Winston-Salem Open

09:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ουναχί: Εγκαταλείπει την προσπάθεια η PSV Αϊντχόφεν

09:02 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Λέφσκι: Το πλάνο του Νίκολιτς για τη μεγάλη ρεβάνς του Champions League – Η πιθανή ενδεκάδα

08:51 MVP

Όταν η Ίντερ είχε για επιθετική αιχμή τον Ρομπέρτο Κάρλος!

08:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μοντερέι: Με γκολάρα του Πινέδα η ομάδα του Αλμέιδα στα ημιτελικά του Leagues Cup

08:28 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/08) - «Τ’ αστέρια κατακτήστε»

08:12 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Μια νίκη μακριά από την επιστροφή στα... αστέρια - Η ώρα και το κανάλι

07:19 ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Ρίχνεται στη «μάχη» ο Στέφανος Ντούσκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας