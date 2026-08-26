Εθνική Ελλάδας: Για το καλύτερο πλασάρισμα με Σερβία στο EuroVolley Γυναικών

Εξαιρετική είναι η πορεία της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών μέχρι στιγμής στο EuroVolley Γυναικών και μετά τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγωνιστικών, έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» μετρά τρεις νίκες απέναντι σε Ουκρανία, Βουλγαρία και Αυστρία, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πλέον, απέναντι στη Σερβία, έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση στον όμιλο και να διαμορφώσει τις συνθήκες για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στόχος των κοριτσιών της Εθνικής είναι ο τερματισμός όσο το δυνατόν ψηλότερα, προκειμένου να έχουν καλύτερη διασταύρωση στη φάση των «16». Σε κάθε περίπτωση, η επίτευξη τριών νικών και η πρόκριση στην επόμενη φάση αποτελούν ήδη ένα σημαντικό επίτευγμα.

Στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Αυστρία, μάλιστα, η Εθνική χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και να αντιδράσει στα σετ, προκειμένου να φτάσει στη νίκη με 3-1 και να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Σερβία έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (26/08) στις 20:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.