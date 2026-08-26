· Ελλάδα · Σερβία

Εθνική Ελλάδας: Για το καλύτερο πλασάρισμα με Σερβία στο EuroVolley Γυναικών

Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία την Τετάρτη (26/08) με στόχο να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Εθνική Ελλάδας: Για το καλύτερο πλασάρισμα με Σερβία στο EuroVolley Γυναικών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξαιρετική είναι η πορεία της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών μέχρι στιγμής στο EuroVolley Γυναικών και μετά τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγωνιστικών, έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» μετρά τρεις νίκες απέναντι σε Ουκρανία, Βουλγαρία και Αυστρία, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πλέον, απέναντι στη Σερβία, έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση στον όμιλο και να διαμορφώσει τις συνθήκες για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στόχος των κοριτσιών της Εθνικής είναι ο τερματισμός όσο το δυνατόν ψηλότερα, προκειμένου να έχουν καλύτερη διασταύρωση στη φάση των «16». Σε κάθε περίπτωση, η επίτευξη τριών νικών και η πρόκριση στην επόμενη φάση αποτελούν ήδη ένα σημαντικό επίτευγμα.

Στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Αυστρία, μάλιστα, η Εθνική χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και να αντιδράσει στα σετ, προκειμένου να φτάσει στη νίκη με 3-1 και να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Σερβία έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (26/08) στις 20:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΟΛΟ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

COMMENTS
LATEST NEWS
10:42 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Στη Σόφια για την πρόκριση στη League Phase του Europa League - Δίπλα στην ομάδα ο Μπούσης

10:26 ΣΠΟΡ

Εθνική Ελλάδας: Για το καλύτερο πλασάρισμα με Σερβία στο EuroVolley Γυναικών

10:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ώρα της κρίσης για τη Μονακό: Ολοκληρώθηκε η ακρόαση στο CNOSF, περιμένει την απόφαση

10:03 MVP

BBQ: Το τελευταίο ψήσιμο του καλοκαιριού πρέπει να γίνει σωστά

09:35 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Winston-Salem Open

09:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ουναχί: Εγκαταλείπει την προσπάθεια η PSV Αϊντχόφεν

09:02 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Λέφσκι: Το πλάνο του Νίκολιτς για τη μεγάλη ρεβάνς του Champions League – Η πιθανή ενδεκάδα

08:51 MVP

Όταν η Ίντερ είχε για επιθετική αιχμή τον Ρομπέρτο Κάρλος!

08:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μοντερέι: Με γκολάρα του Πινέδα η ομάδα του Αλμέιδα στα ημιτελικά του Leagues Cup

08:28 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (26/08) - «Τ’ αστέρια κατακτήστε»

08:12 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Μια νίκη μακριά από την επιστροφή στα... αστέρια - Η ώρα και το κανάλι

07:19 ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Ρίχνεται στη «μάχη» ο Στέφανος Ντούσκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας