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ΟΦΗ: Στη Σόφια για την πρόκριση στη League Phase του Europa League - Δίπλα στην ομάδα ο Μπούσης

Ο ΟΦΗ ταξιδεύει στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχοντας το 3-0 του πρώτου αγώνα και μαζί του τον Μιχάλη Μπούση.

ΟΦΗ: Στη Σόφια για την πρόκριση στη League Phase του Europa League - Δίπλα στην ομάδα ο Μπούσης
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Για τη Σόφια αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης (26/08) ο ΟΦΗ, με στόχο να ολοκληρώσει τη δουλειά που ξεκίνησε στο Ηράκλειο και να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League.

Η κρητική ομάδα έχει αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα και την Πέμπτη (27/08, 21:00), στο «Βασίλ Λέφσκι», θα επιδιώξει να υπερασπιστεί το προβάδισμά της απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.

Στην αποστολή του ΟΦΗ για τη Σόφια θα βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος θα ταξιδέψει μαζί με την ομάδα για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους, με τον Άαρον Ισέκα να αποτελεί τη σημαντικότερη απουσία. Ο Βέλγος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Εκτός παραμένει και ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του.

Η 24μελής αποστολή αποτελείται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλη, Κωστούλα, Πούγγουρα, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουργιάκη, Γκονθάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελλόπουλο, Χνάρη, Φούντα, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδη και Θεοδοσουλάκη.

Η τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ πριν από τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 στη Σόφια.

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