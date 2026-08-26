Σπόρτινγκ: Σε φουλ ρυθμούς ο Ιωαννίδης

Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της Σπόρτινγκ επέστρεψε ο Φώτης Ιωαννίδης, ξεπερνώντας τις ενοχλήσεις στη μέση.

Οι μικροενοχλήσεις που ένιωσε το τελευταίο διάστημα ο Έλληνας επιθετικός δεν φάνηκαν ικανές να τον κρατήσουν εκτός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έτσι τέθηκε και πάλι στη διάθεση του προπονητή του.

Όπως είναι φυσιολογικό, η είδηση αυτή ανακούφισε τον Ρουί Μπόρζες ο οποίος μπορεί να υπολογίζει κανονικά τον Φώτη Ιωαννίδης για τον αγώνα με τη Ρίο Άβε για την 4η αγωνιστική.