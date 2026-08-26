Ολυμπιακός: Πληρώνει τη ρήτρα 16.000.000 ευρώ για Πουέρτα!

Οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται δυναμικά για να κλείσουν τον βασικό τους στόχο για τη μεσαία γραμμή και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να κάνει την υπέρβαση και να πληρώσει τη ρήτρα των 16.000.000 ευρώ που αφορά στη ρήτρα του συμβολαίου του Κολομβιανού άσου.

Πρόθεση του ελληνικού συλλόγου είναι να εντάξει το συντομότερο δυνατό τον διεθνή μέσο στο ρόστερ του. Άλλωστε, εδώ και καιρό υπάρχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ενώ η επιθυμία του συλλόγου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή είναι ξεκάθαρη.

Για τον Γκουστάβο Πουέρτα έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον και δύο ακόμη ομάδες. Η Μπενφίκα και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, οι οποίες έχουν κινηθεί τις τελευταίες ώρες για την απόκτησή του. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δύο ομάδες είναι διατεθειμένες να καλύψουν τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή, ωστόσο πρόκειται για συλλόγους σημαντικού μεγέθους και από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πλέον, μένει να φανεί εάν οι κινήσεις της Μπενφίκα και της Άιντραχτ Φρανκφούρτης θα επηρεάσουν την τελική έκβαση της υπόθεσης, με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει ξεκάθαρη την πρόθεσή του να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα.