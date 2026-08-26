· Ολυμπιακός · Ρασίνγκ Σανταντέρ

Ολυμπιακός: Πληρώνει τη ρήτρα 16.000.000 ευρώ για Πουέρτα!

Επίσημη πρόταση 16.000.000 ευρώ με την οποία καλύπτει τη ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα στο συμβόλαιό του με την Ράσινγκ Σανταντέρ έστειλε ο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Πληρώνει τη ρήτρα 16.000.000 ευρώ για Πουέρτα!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται δυναμικά για να κλείσουν τον βασικό τους στόχο για τη μεσαία γραμμή και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να κάνει την υπέρβαση και να πληρώσει τη ρήτρα των 16.000.000 ευρώ που αφορά στη ρήτρα του συμβολαίου του Κολομβιανού άσου.

Πρόθεση του ελληνικού συλλόγου είναι να εντάξει το συντομότερο δυνατό τον διεθνή μέσο στο ρόστερ του. Άλλωστε, εδώ και καιρό υπάρχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ενώ η επιθυμία του συλλόγου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή είναι ξεκάθαρη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κύπελλο Ελλάδας - Ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στη League Phase | Όλο το πρόγραμμα

Για τον Γκουστάβο Πουέρτα έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον και δύο ακόμη ομάδες. Η Μπενφίκα και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, οι οποίες έχουν κινηθεί τις τελευταίες ώρες για την απόκτησή του. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δύο ομάδες είναι διατεθειμένες να καλύψουν τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή, ωστόσο πρόκειται για συλλόγους σημαντικού μεγέθους και από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πλέον, μένει να φανεί εάν οι κινήσεις της Μπενφίκα και της Άιντραχτ Φρανκφούρτης θα επηρεάσουν την τελική έκβαση της υπόθεσης, με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει ξεκάθαρη την πρόθεσή του να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:44 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Ένα μήνα εκτός ο Τανούλης

12:43 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για τη Ματίνα Σωτηρίου

12:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπαμ» με Λούζα ο Παναθηναϊκός

12:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έξαλλος με την αλλαγή του Ποστέκογλου στην Αλ Νασρ

12:18 MVP

Αγαπάμε το PlayStation, γι’ αυτό και το «κλείνουμε»

11:52 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Η «Ένωση» ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ

11:45 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πληρώνει τη ρήτρα 16.000.000 ευρώ για Πουέρτα!

11:36 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του Ιωάννη Πετμεζά»

11:28 CONFERENCE LEAGUE

Μπραν - ΠΑΟΚ: «Πέταξε» για Νορβηγία και την πρόκριση στη League Phase του Conference League

11:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Σε φουλ ρυθμούς ο Ιωαννίδης

11:02 OPINION

Μία λέξη για αυτό το ματς, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει την πρόκριση!

10:42 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Στη Σόφια για την πρόκριση στη League Phase του Europa League - Δίπλα στην ομάδα ο Μπούσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας