· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Η «Ένωση» ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ

Η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση της, καθώς επισημοποίησε τη συμφωνία με τον ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ (26 χρ., 2μ.03).

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Η «Ένωση» ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η απουσία των Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ ανάγκασε τους «κιτρινόμαυρους» να βγουν στην αγορά για παίκτη.

Με τους δύο παίκτες να είναι σε στάδιο αποθεραπείας, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ για έναν μήνα και με προοπτική για συνέχιση της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ (DeAndre Pinckney, 26 χρ., 2μ.03).

Ο Αμερικανός φόργουορντ γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2000 στο Μαϊάμι Γκάρντενς. Αποφοίτησε το 2023 από το Southern Mississippi. Την τελευταία περίοδο (2022-2023) στο NCAA είχε 12,9 πόντους και 6,6 ριμπάουντ.

Τις τελευταίες 3 περιόδους αγωνίστηκε σε 6 ομάδες. Αναλυτικά οι ομάδες και οι επιδόσεις του στην κανονική περίοδο των πρωταθλημάτων:

Μπάκεν Μπέαρς από Δανία (15,8 πόντοι – 8,1 ριμπάουντ).

Λε Πορτέλ από Γαλλία (7,4 πόντοι – 4,4 ριμπάουντ).

Χάποελ Χάιφα από Ισραήλ (13,5 πόντοι – 6,5 ριμπάουντ).

Βαλτσέα από Ρουμανία (13,6 πόντοι – 5,8 ριμπάουντ).

Ραμάτ Γκαν από Ισραήλ (17,5 πόντοι – 7,3 ριμπάουντ).

Αρεσίμπο από Πόρτο Ρίκο (11 πόντοι – 7,7 ριμπάουντ).

ΝτιΆντρε, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»»

COMMENTS
LATEST NEWS
12:43 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για τη Ματίνα Σωτηρίου

12:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπαμ» με Λούζα ο Παναθηναϊκός

12:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έξαλλος με την αλλαγή του Ποστέκογλου στην Αλ Νασρ

12:18 MVP

Αγαπάμε το PlayStation, γι’ αυτό και το «κλείνουμε»

11:52 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Η «Ένωση» ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ

11:45 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πληρώνει τη ρήτρα 16.000.000 ευρώ για Πουέρτα!

11:36 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του Ιωάννη Πετμεζά»

11:28 CONFERENCE LEAGUE

Μπραν - ΠΑΟΚ: «Πέταξε» για Νορβηγία και την πρόκριση στη League Phase του Conference League

11:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Σε φουλ ρυθμούς ο Ιωαννίδης

11:02 OPINION

Μία λέξη για αυτό το ματς, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει την πρόκριση!

10:42 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Στη Σόφια για την πρόκριση στη League Phase του Europa League - Δίπλα στην ομάδα ο Μπούσης

10:26 ΣΠΟΡ

Εθνική Ελλάδας: Για το καλύτερο πλασάρισμα με Σερβία στο EuroVolley Γυναικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας