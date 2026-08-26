ΑΕΚ: Η «Ένωση» ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ

Η απουσία των Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ ανάγκασε τους «κιτρινόμαυρους» να βγουν στην αγορά για παίκτη.

Με τους δύο παίκτες να είναι σε στάδιο αποθεραπείας, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ για έναν μήνα και με προοπτική για συνέχιση της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ (DeAndre Pinckney, 26 χρ., 2μ.03).

Ο Αμερικανός φόργουορντ γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2000 στο Μαϊάμι Γκάρντενς. Αποφοίτησε το 2023 από το Southern Mississippi. Την τελευταία περίοδο (2022-2023) στο NCAA είχε 12,9 πόντους και 6,6 ριμπάουντ.

Τις τελευταίες 3 περιόδους αγωνίστηκε σε 6 ομάδες. Αναλυτικά οι ομάδες και οι επιδόσεις του στην κανονική περίοδο των πρωταθλημάτων:

–Μπάκεν Μπέαρς από Δανία (15,8 πόντοι – 8,1 ριμπάουντ).

–Λε Πορτέλ από Γαλλία (7,4 πόντοι – 4,4 ριμπάουντ).

–Χάποελ Χάιφα από Ισραήλ (13,5 πόντοι – 6,5 ριμπάουντ).

–Βαλτσέα από Ρουμανία (13,6 πόντοι – 5,8 ριμπάουντ).

–Ραμάτ Γκαν από Ισραήλ (17,5 πόντοι – 7,3 ριμπάουντ).

–Αρεσίμπο από Πόρτο Ρίκο (11 πόντοι – 7,7 ριμπάουντ).

ΝτιΆντρε, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»»