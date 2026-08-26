Μία λέξη για αυτό το ματς, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, πρέπει να βρει τον τρόπο να πάρει την πρόκριση!

Εδώ που φθάσαμε, για την ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε, δεν είναι να λέμε και πολλά. Το πρώτο ματς πέρασε. Εγινε αυτοκτονία, δεν μπορούμε να σταθούμε άλλο σε αυτό και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Το 2-2 δεν έδειξε την πραγματική διαφορά των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ανώτερος σε ποιότητα από τους Τσέχους, αλλά και σε εμπειρία.

Μία δουλειά έχει να κάνει. Να πάει εκεί και να προκριθεί. Με κάθε τρόπο. Είτε παίξει καλά, είτε παίξει τραγικά πρέπει να προκριθεί. Κανείς δεν θα θυμάται πως έπαιξε η ομάδα, έτσι και έρθει η πρόκριση. Κανείς δεν θα θυμάται αν παίξει καλά η ομάδα, αν έρθει ο αποκλεισμός-σοκ!

Θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα για τον Παναθηναϊκό, αν δεν πάρει την πρόκριση. Το ξέρουν όλοι μέσα στην ομάδα, οι παίκτες, ο προπονητής, όλοι. Και πρέπει ο καθένας από την πλευρά του να κάνει, ότι μπορεί, για να έρθει η πρόκριση. Ολοι να παίξουν για την ομάδα και όλοι μαζί σαν γροθιά, να πάνε στην Τσεχία και να δείξουν, ότι έμαθαν από αυτά, που έπαθαν πριν λίγες ημέρες στο ΟΑΚΑ.

Εκεί που είχαν το 2-0 στην τσέπη, που θα τελείωνε κάθε κουβέντα για την πρόκριση από τότε , αλλά μέσα σε πέντε λεπτά στο τέλος ήρθαν τα πάνω-κάτω και με το 2-2 πάει στην Τσεχία η ομάδα, για έναν μεγάλο τελικό.

Βρείτε τον τρόπο να περάσετε. Σας το ζητάει όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, που δεν θα αντέξει να δει την ομάδα χωρίς Ευρώπη την φετινή σεζόν. Συγκέντρωση στο 200%, αποφυγή λαθών, αποτελεσματικότητα είναι το μυστικό για την πρόκριση. Και όλοι να δώσουν και την ψυχή τους, για να φέρουν την πρόκριση. Τίποτα λιγότερο. Οτιδήποτε άλλο θα είναι καταστροφικό. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.

Είστε καλύτεροι, πηγαίνετε στην Τσεχία να πάρετε την πρόκριση και μετά ο προπονητής με ηρεμία θα προετοιμάσει την ομάδα, για το πρωτάθλημα, που είναι ο πρώτος και βασικός στόχος για την σεζόν.

Και για το πρωτάθλημα έγιναν οι μεταγραφές μέχρι τώρα και για το πρωτάθλημα θα έρθουν οι τοπ παίκτες, που θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Πρόκριση με κάθε τρόπο στην Τσεχία και μετά όλα στρώνουν!

*Εύχομαι και ελπίζω αυτή την φορά ο Στέγκεμαν να παίξει 50-50 και όχι 90-10 κατά του Παναθηναϊκού, όπως έπαιξε ο Γάλλος στο πρώτο ματς.