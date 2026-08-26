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Μπραν - ΠΑΟΚ: «Πέταξε» για Νορβηγία και την πρόκριση στη League Phase του Conference League

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για τη Νορβηγία, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Μπραν - ΠΑΟΚ: «Πέταξε» για Νορβηγία και την πρόκριση στη League Phase του Conference League
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Με το 1-1 του πρώτου αγώνα να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για τη Νορβηγία, θέλοντας να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται απέναντι στην Μπραν και να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (27/08, 20:00), με την αποστολή του ΠΑΟΚ να αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό τη Νορβηγία.

Ο Αλέσιο Λίσι και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να αφήσουν πίσω τους το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης και να παρουσιαστούν έτοιμοι για τη μεγάλη ρεβάνς, όπου θα κριθεί η πρόκριση.

Το πρόγραμμα της ομάδας στη Νορβηγία περιλαμβάνει και την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Ο Αλέσιο Λίσι και ο Χρήστος Ζαφείρης θα μιλήσουν στους εκπροσώπους του Τύπου στις 19:30 στο Brann Stadion, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 20:00, είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από το παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA διατήρησε την ποινή των δύο αγωνιστικών που έχει επιβληθεί στον Σέρβο αρχηγό.

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