Μπραν - ΠΑΟΚ: «Πέταξε» για Νορβηγία και την πρόκριση στη League Phase του Conference League

Με το 1-1 του πρώτου αγώνα να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για τη Νορβηγία, θέλοντας να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται απέναντι στην Μπραν και να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (27/08, 20:00), με την αποστολή του ΠΑΟΚ να αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό τη Νορβηγία.

Ο Αλέσιο Λίσι και οι ποδοσφαιριστές του θέλουν να αφήσουν πίσω τους το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης και να παρουσιαστούν έτοιμοι για τη μεγάλη ρεβάνς, όπου θα κριθεί η πρόκριση.

Photo 1/5 Αναχώρηση της αποστολής του ΠΑΟΚ για τη Νορβηγία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 2/5 Αναχώρηση της αποστολής του ΠΑΟΚ για τη Νορβηγία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 3/5 Αναχώρηση της αποστολής του ΠΑΟΚ για τη Νορβηγία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 4/5 Αναχώρηση της αποστολής του ΠΑΟΚ για τη Νορβηγία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 5/5 Αναχώρηση της αποστολής του ΠΑΟΚ για τη Νορβηγία Πηγή: Eurokinissi Sports

Το πρόγραμμα της ομάδας στη Νορβηγία περιλαμβάνει και την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Ο Αλέσιο Λίσι και ο Χρήστος Ζαφείρης θα μιλήσουν στους εκπροσώπους του Τύπου στις 19:30 στο Brann Stadion, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 20:00, είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από το παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA διατήρησε την ποινή των δύο αγωνιστικών που έχει επιβληθεί στον Σέρβο αρχηγό.