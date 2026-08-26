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Άρης: Ένα μήνα εκτός ο Τανούλης

Νέα ατυχία για τον Γιώργο Τανούλη στον Άρη, αφού υπέστη ρήξη μηνίσκου.

Άρης: Ένα μήνα εκτός ο Τανούλης
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Νέο πρόβλημα για την ομάδα του Άρη, καθώς ο Γιώργος Τανούλης υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα μείνει εκτός για τον επόμενο μήνα.

Ο Έλληνας άσος πέρασε ήδη την πόρτα του χειρουργείου και βρίσκεται στο σπίτι του, με τον εκτιμώμενο χρόνο απουσίας να είναι ένας μήνας.

Έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης θα πρέπει να διαχειριστεί και αυτή την απουσία, αλλά την ίδια στιγμή βλέπει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να τα πηγαίνει εξαιρετικά στην αποθεραπεία του και να αναμένεται να επιστρέψει σε δράση νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί.

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