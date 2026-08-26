Κοντά στη Χάβρη ο Τουμπά

Μια ανάσα από την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και τη μεταγραφή του στη Χάβρη βρίσκεται ο Αχμέντ Τουμπά.

Ο στόπερ του Παναθηναϊκού δεν έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή του "τριφυλλιού" , για τον αυριανό αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε, μιας και οι συζητήσεις των τριών πλευρών βρίσκονται σε εξαιρετικό σημείο και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες να επέλθει οριστική συμφωνία.

Ο Τουμπά θα παραχωρηθεί στη Χάβρη από τον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού, για έναν χρόνο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα γαλλικά ρεπορτάζ.