Κοντά στη Χάβρη ο Τουμπά
Ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού δε βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για την αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε, μιας και οι διαπραγματεύσεις με τη γαλλική ομάδα για τη μεταγραφή του είναι σε πολύ καλό δρόμο.
Μια ανάσα από την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και τη μεταγραφή του στη Χάβρη βρίσκεται ο Αχμέντ Τουμπά.
Ο στόπερ του Παναθηναϊκού δεν έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή του "τριφυλλιού" , για τον αυριανό αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε, μιας και οι συζητήσεις των τριών πλευρών βρίσκονται σε εξαιρετικό σημείο και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες να επέλθει οριστική συμφωνία.
Ο Τουμπά θα παραχωρηθεί στη Χάβρη από τον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού, για έναν χρόνο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα γαλλικά ρεπορτάζ.