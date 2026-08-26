«Μπαμ» με Λούζα ο Παναθηναϊκός

Την πρώτη από τις δύο σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης που θέλει να κάνει στα χαφ ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός.

Το Τριφύλλι ήρθε σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για τον Ιμράν Λούζα, το ενδιαφέρον για τον οποίο είχε ήδη γίνει γνωστό και πλέον απομένουν τα τυπικά, ώστε ο 27χρονος χαφ να γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής των «πράσινων».

Ο Λούζα αναμένεται να ταξιδέψει εντός της ημέρας στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις κι εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών με οψιόν για ακόμη έναν χρόνο (3+1).

Ποιος είναι ο Ιμράν Λούζα

Ο διεθνής Μαροκινός μέσος, Ιμράν Λούζα αγωνίζεται στη Γουότφορντ από το 2021 και την περασμένη σεζόν φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην αγγλική ομάδα.

Ο 27χρονος μέσος, παίκτης που καλύπτει τόσο το «8», όσο και το «6» σε σχηματισμούς με δύο χαφ στον άξονα, έκανε σπουδαί σεζόν πέρυσι στη Championship, έχοντας 7 γκολ και 10 ασίστ σε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μετράει συνολικά 141 αγώνες με 15 γκολ και 22 ασίστ στα χρόνια που αγωνίζεται στον αγγλικό σύλλογο.

Η Γουότφορντ τον είχε αποκτήσει το 2021 απ’ τη Ναντ (66 ματς, 12 γκολ, 6 ασίστ) αντί 12 εκατ. ευρώ, ενώ έχει παίξει κι ένα χρόνο ως δανεικός στη Λοριάν (14 αγώνες, 1 γκολ, 3 ασίστ).

Ο Λούζα ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ 2026 (15 συμμετοχές με 2 γκολ συνολικά), όμως δεν συμπεριλήφθη τελικά στην τελική αποστολή.

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