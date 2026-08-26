· Ισπανία

Χουάντσο και Μπίλι αρχηγοί στην Ισπανία

Η Ομοσπονδία της χώρας της ιβηρικής, με επίσημη ενημέρωσή της, γνωστοποίησε πως σε αυτό το παράθυρο των προκριματικών τα αδέλφια Ερνανγκόμεθ παίρνουν το…  περιβραχιόνιο.  

Χουάντσο και Μπίλι αρχηγοί στην Ισπανία
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Λίγο πριν από την έναρξη ενός ακόμα «παραθύρου» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, οι ομάδες ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και ετοιμάζονται για τους μεγάλους αγώνες.

Ανάμεσά τους και η ομάδα της Ισπανίας, την οποία θα αντιμετωπίσει η Εθνική μας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Telekom Center Athens.

Η Ομοσπονδία της χώρας της ιβηρικής, με επίσημη ενημέρωσή της, γνωστοποίησε πως σε αυτό το παράθυρο των προκριματικών, ο ρόλος των αρχηγών θα είναι... οικογενειακή υπόθεση. Και αυτό γιατί, οι δυο αρχηγοί θα είναι ο Χουάντσο και ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ! Δυο από τους πιο έμπειρους παίκτες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ισπανίας.

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