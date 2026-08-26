Χουάντσο και Μπίλι αρχηγοί στην Ισπανία
Η Ομοσπονδία της χώρας της ιβηρικής, με επίσημη ενημέρωσή της, γνωστοποίησε πως σε αυτό το παράθυρο των προκριματικών τα αδέλφια Ερνανγκόμεθ παίρνουν το… περιβραχιόνιο.
Λίγο πριν από την έναρξη ενός ακόμα «παραθύρου» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, οι ομάδες ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και ετοιμάζονται για τους μεγάλους αγώνες.
Ανάμεσά τους και η ομάδα της Ισπανίας, την οποία θα αντιμετωπίσει η Εθνική μας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Telekom Center Athens.
Η Ομοσπονδία της χώρας της ιβηρικής, με επίσημη ενημέρωσή της, γνωστοποίησε πως σε αυτό το παράθυρο των προκριματικών, ο ρόλος των αρχηγών θα είναι... οικογενειακή υπόθεση. Και αυτό γιατί, οι δυο αρχηγοί θα είναι ο Χουάντσο και ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ! Δυο από τους πιο έμπειρους παίκτες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ισπανίας.