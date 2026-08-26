Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για τη Ματίνα Σωτηρίου

Η Ελληνίδα αθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση του Ταράντο, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του μπάντμιντον, εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Στον ημιτελικό, η Σωτηρίου αντιμετώπισε την Ιταλίδα Χάμζα και ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, καθώς κατέκτησε το πρώτο σετ και πήρε προβάδισμα με 1-0.

Η αντίπαλός της, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να κάνει την ανατροπή σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, επικρατώντας στα δύο επόμενα σετ με 21-18 και 21-17.

Παρά την ήττα της στον ημιτελικό, η Σωτηρίου εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο και παράλληλα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού μπάντμιντον.

Η πορεία της μέχρι το βάθρο περιλάμβανε τρεις σημαντικές νίκες. Στον δρόμο προς τα ημιτελικά, επικράτησε με 2-0 της Κλαρκ από τη Μάλτα, με 2-1 της Τερουέλ Ρομάν από την Ισπανία και με το ίδιο σκορ, 2-1, της Λατίφ από την Αίγυπτο.

Η επιτυχία της Ματίνας Σωτηρίου αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό μπάντμιντον και ένα ακόμη βήμα για την ανάπτυξη και την προβολή του αθλήματος στην Ελλάδα.