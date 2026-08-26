Champions League: Συμπληρώνεται το παζλ για τη League Phase - Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί όπου το βράδυ της Τετάρτης (26/08) στις 22:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς της «λευκής» ισοπαλίας (0-0) στον πρώτο αγώνα της Βουλγαρίας. Η Ένωση θέλει να επιστρέψει στη φάση ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από επτά χρόνια και παράλληλα να δώσει για πρώτη φορά το «παρών» στην League Phase με τη νέα της μορφή.

Η σέντρα στη «μάχη» ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (26/08) στις 22:00, ενώ τηλεοπτικά ο αγώνας θα καλυφθεί τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2HD.

Την ίδια ώρα, στην πόλη Σταβάνγκερ της Νορβηγίας η Βίκινγκ θα αντιμετωπίσει την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Οι δύο ομάδες έχουν αφήσει ανοικτούς… λογαριασμούς από το 2-2 από τον πρώτο αγώνα της Κροατίας και το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4HD.

Το μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς θα διεξαχθεί στο «Groupama Stadium» της Λιόν, όπου η τοπική Ολιμπίκ θα παίξει κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο 1-1 στον πρώτο αγώνα της Κωνσταντινούπολης κι η μετάδοση του παιχνιδιού της Γαλλίας θα γίνει από το Cosmote Sport 3HD.

Τέλος, στην Σλοβενία η Τσέλιε θα παίξει κόντρα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και σ’ αυτό το ζευγάρι όλα είναι ανοικτά, αφού οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο 1-1 στην αναμέτρηση της Σλοβακίας. Το παιχνίδι στην «Arena Petrol» θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 5HD.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας στις ρεβάνς των playoffs:

22:00 ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας (MEGA, Cosmote Sport 2HD)

22:00 Λιόν - Φενέρμπαχτσε (Cosmote Sport 3HD)

22:00 Βίκινγκ - Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Cosmote Sport 4HD)

22:00 Τσέλιε - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Cosmote Sport 5HD)