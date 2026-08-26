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Παναθηναϊκός: Με Καλάμπρια, αλλά χωρίς Τουμπά η αποστολή για τη ρεβάνς με τη Χράντετς

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε.

Παναθηναϊκός: Με Καλάμπρια, αλλά χωρίς Τουμπά η αποστολή για τη ρεβάνς με τη Χράντετς
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Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε

Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, με τον Νταβίντε Καλάμπρια να βρίσκεται σε αυτή και να είναι διαθέσιμος για τον σπουδαίο αγώνα.

Αντίθετα, εκτός είναι ο τραυματίας Τριαντάφυλλος Τσάπρας, αλλά και ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης,Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

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