Παναθηναϊκός: «Τίναξε τη μπάνκα» για Λούζα - Τα οικονομικά δεδομένα και το «χρυσό» συμβόλαιο
Ο Παναθηναϊκός έκανε μια ακόμα οικονομική υπέρβαση το φετινό καλοκαίρι για να ντύσει στα πράσινα τον Μαροκινό, Ιμράν Λούζα.
Μια ακόμα σπουδαία μεταγραφή ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια να επανέλθει στους τίτλους τη φετινή σεζόν.
Το Τριφύλλι ήρθε σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για τον Ιμράν Λούζα και πλέον απομένουν τα τυπικά, ώστε ο 27χρονος Μαροκινός χαφ να γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής των «πράσινων».
Μάλιστα, για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να ολοκληρώσει αυτή την εξαιρετική κίνηση, χρειάστηκε μια ακόμα οικονομική υπέρβαση από τον Γιάννη Αλαφούζο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γουότφορντ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ!
Παράλληλα, ο Λούζα θα υπογράψει για 3+1 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ!