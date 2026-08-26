Παναθηναϊκός: «Τίναξε τη μπάνκα» για Λούζα - Τα οικονομικά δεδομένα και το «χρυσό» συμβόλαιο

Μια ακόμα σπουδαία μεταγραφή ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια να επανέλθει στους τίτλους τη φετινή σεζόν.

Το Τριφύλλι ήρθε σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για τον Ιμράν Λούζα και πλέον απομένουν τα τυπικά, ώστε ο 27χρονος Μαροκινός χαφ να γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής των «πράσινων».

Μάλιστα, για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να ολοκληρώσει αυτή την εξαιρετική κίνηση, χρειάστηκε μια ακόμα οικονομική υπέρβαση από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γουότφορντ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ!

Παράλληλα, ο Λούζα θα υπογράψει για 3+1 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ!