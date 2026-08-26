· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Τίναξε τη μπάνκα» για Λούζα - Τα οικονομικά δεδομένα και το «χρυσό» συμβόλαιο

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια ακόμα οικονομική υπέρβαση το φετινό καλοκαίρι για να ντύσει στα πράσινα τον Μαροκινό, Ιμράν Λούζα.

Παναθηναϊκός: «Τίναξε τη μπάνκα» για Λούζα - Τα οικονομικά δεδομένα και το «χρυσό» συμβόλαιο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ακόμα σπουδαία μεταγραφή ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια να επανέλθει στους τίτλους τη φετινή σεζόν.

Το Τριφύλλι ήρθε σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για τον Ιμράν Λούζα και πλέον απομένουν τα τυπικά, ώστε ο 27χρονος Μαροκινός χαφ να γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής των «πράσινων».

Μάλιστα, για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να ολοκληρώσει αυτή την εξαιρετική κίνηση, χρειάστηκε μια ακόμα οικονομική υπέρβαση από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γουότφορντ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ!

Παράλληλα, ο Λούζα θα υπογράψει για 3+1 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ!

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
14:32 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα παρασκήνια της Day 1

14:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Τίναξε τη μπάνκα» για Λούζα - Τα οικονομικά δεδομένα και το «χρυσό» συμβόλαιο

13:45 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και πού θα είναι η ΑΕΚ αν περάσει - Πότε είναι η κλήρωση

13:20 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Λέφσκι: «Απόλυτη ανάγκη να τηρηθούν στο ακέραιο τα μέτρα ασφαλείας» | Το μήνυμα της ΠΑΕ

13:17 SUPER LEAGUE

Κοντά στη Χάβρη ο Τουμπά

13:15 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Καλάμπρια, αλλά χωρίς Τουμπά η αποστολή για τη ρεβάνς με τη Χράντετς

13:00 MUNDOBASKET

Χουάντσο και Μπίλι αρχηγοί στην Ισπανία

12:53 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Συμπληρώνεται το παζλ για τη League Phase - Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων

12:49 GREEK BASKET LEAGUE

Στο Περιστέρι ο Νόα Φραϊντέλ

12:44 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Ένα μήνα εκτός ο Τανούλης

12:43 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για τη Ματίνα Σωτηρίου

12:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπαμ» με Λούζα ο Παναθηναϊκός (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας