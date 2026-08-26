· Μάντσεστερ Σίτι

Επίσημα στη Μάντσεστερ Σίτι ο Μπουαντί: Με ποσό ρεκόρ, έσπασε τα… κοντέρ στην Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Αγιούμπ Μπουαντί από τη Λιλ, με τη συμφωνία να φτάνει συνολικά έως τα 100 εκατ. ευρώ.

Επίσημα στη Μάντσεστερ Σίτι ο Μπουαντί: Με ποσό ρεκόρ, έσπασε τα… κοντέρ στην Premier League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μαροκινός μέσος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Έτιχαντ» έως το 2031.

Σύμφωνα με το ESPN, οι «πολίτες» θα καταβάλουν αρχικά 95 εκατ. ευρώ στη Λιλ, ενώ επιπλέον 5 εκατ. ευρώ προβλέπονται σε μορφή μπόνους, ανάλογα με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Η μεταγραφή του Μπουαντί αποτελεί νέο ρεκόρ για έφηβο ποδοσφαιριστή στην Premier League, καθώς ξεπερνά εκείνη του Λένι Γιορό. Ο Γάλλος αμυντικός είχε μετακινηθεί από τη Λιλ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2024, έναντι 70 εκατ. ευρώ.

Ο 18χρονος μέσος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και πλέον κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, αφήνοντας τη Γαλλία για την Αγγλία και τη Μάντσεστερ Σίτι.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:01 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Λέφσκι: Συνελήφθησαν οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας με μαχαίρια - Δείτε φωτογραφίες

15:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ στο προσκήνιο - «Καμία πρόταση αγοράς»

15:33 ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του σκιφ για τον Στέφανο Ντούσκο

15:14 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Με μόνιμη μεταγραφή ο Ζότα Σίλβα

15:07 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Εύκολη νίκη με «100άρα» επί της Μεγαρίδας στο πρώτο φιλικό

14:55 ΣΠΟΡ

Εθνική Ελλάδας: Στα ημιτελικά οι Άνδρες, 3-0 σετ την Αίγυπτο

14:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημα στη Μάντσεστερ Σίτι ο Μπουαντί: Με ποσό ρεκόρ, έσπασε τα… κοντέρ στην Premier League

14:32 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα παρασκήνια της Day 1

14:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Τίναξε τη μπάνκα» για Λούζα - Τα οικονομικά δεδομένα και το «χρυσό» συμβόλαιο

13:45 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και πού θα είναι η ΑΕΚ αν περάσει - Πότε είναι η κλήρωση

13:20 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Λέφσκι: «Απόλυτη ανάγκη να τηρηθούν στο ακέραιο τα μέτρα ασφαλείας» | Το μήνυμα της ΠΑΕ

13:17 SUPER LEAGUE

Κοντά στη Χάβρη ο Τουμπά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας