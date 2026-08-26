Επίσημα στη Μάντσεστερ Σίτι ο Μπουαντί: Με ποσό ρεκόρ, έσπασε τα… κοντέρ στην Premier League

Ο Μαροκινός μέσος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Έτιχαντ» έως το 2031.

Σύμφωνα με το ESPN, οι «πολίτες» θα καταβάλουν αρχικά 95 εκατ. ευρώ στη Λιλ, ενώ επιπλέον 5 εκατ. ευρώ προβλέπονται σε μορφή μπόνους, ανάλογα με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Η μεταγραφή του Μπουαντί αποτελεί νέο ρεκόρ για έφηβο ποδοσφαιριστή στην Premier League, καθώς ξεπερνά εκείνη του Λένι Γιορό. Ο Γάλλος αμυντικός είχε μετακινηθεί από τη Λιλ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2024, έναντι 70 εκατ. ευρώ.

Ο 18χρονος μέσος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και πλέον κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, αφήνοντας τη Γαλλία για την Αγγλία και τη Μάντσεστερ Σίτι.