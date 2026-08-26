Ολυμπιακός: Με μόνιμη μεταγραφή ο Ζότα Σίλβα

Ο Ζότα Σίλβα είναι πλέον ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και θα παραμείνει στον Πειραιά για τα επόμενα χρόνια. Ο Πορτογάλος επιθετικός δεν θα συνεχίσει ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία για την οριστική μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους».

Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής ουσιαστικά έχουν τελειώσει, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση που υπήρχε από την αρχή για την παραμονή του Ζότα Σίλβα στην Ελλάδα σε μόνιμη βάση. Έτσι, ο 26χρονος επιθετικός μπορεί πλέον να λογίζεται ως κανονικός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, καθώς οι σχετικές λεπτομέρειες έχουν οριστικοποιηθεί.

Το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή είναι η άφιξη του ατζέντη του Ζότα Σίλβα στην Ελλάδα, προκειμένου να μπουν οι υπογραφές στα νέα συμβόλαια. Αυτό δεν αποκλείεται να συμβεί ακόμη και μέσα στην Πέμπτη (27/08).

Από την Πορτογαλία προκύπτει, μάλιστα, πως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμούσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να παραμείνει στον Ολυμπιακό, καθώς θεωρεί πως βρίσκεται σε μια ομάδα που τον εμπιστεύεται και στην οποία θέλει να συνεχίσει την καριέρα του.

Όσον αφορά το νέο συμβόλαιο του Ζότα Σίλβα, αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί και θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει ως δανεικούς από τη Νότιγχαμ Φόρεστ τον Γκουστάβο Σα και τον Νταβίντ Κάρμο. Ωστόσο, στην περίπτωση του Αγκολέζου κεντρικού αμυντικού η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς στη συμφωνία των δύο συλλόγων, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο.