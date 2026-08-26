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ΑΕΚ: Εύκολη νίκη με «100άρα» επί της Μεγαρίδας στο πρώτο φιλικό

Η ΑΕΚ επικράτησε 101-75 της Μεγαρίδας στη SUNEL Arena, στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι μετά την έναρξη της προετοιμασίας.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Εύκολη νίκη με «100άρα» επί της Μεγαρίδας στο πρώτο φιλικό
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Η «Ένωση» ξεκίνησε με «100άρα» τα φιλικά προετοιμασίας, καθώς επικράτησε εύκολα (101-75) της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας, μολονότι είχαν αρκετές απουσίες.

Για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πραγματοποίησαν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους οι Ντέρικ Ουίλιαμς, Γιώργος Τσαλμπούρης, Νέλι Τζόζεφ, Βασίλης Χαρτώνας και Σταύρος Γυμνόπουλος.

Από την αναμέτρηση απουσίασαν οι Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ, Λάντερς Νόλεϊ και Δημήτρης Φλιώνης, ενώ εκτός ήταν και ο ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ, ο οποίος ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Ένωση.

Η «Βασίλισσα» πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα προηγούμενη με 50-40. Στο δεύτερο μέρος διεύρυνε τη διαφορά κι έφτασε τελικά στην άνετη επικράτηση.

Την αρχική πεντάδα της ΑΕΚ αποτελούσαν οι Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Μπάρτλεϊ, Ουίλιαμς και Τζόζεφ. Χρόνο συμμετοχής πήραν επίσης οι Κατσίβελης, Σκορδίλης, Τσαλμπούρης, Γυμνόπουλος και Λαναράς. Δεν αγωνίστηκαν ο διεθνής Δημήτρης Φλιώνης, οι τραυματίες Μπράουν και Φίζελ, καθώς και οι Νόλεϊ και Πίνκνεϊ.

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