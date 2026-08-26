Εθνική Ελλάδας: Στα ημιτελικά οι Άνδρες, 3-0 σετ την Αίγυπτο

Με μόλις ένα χαμένο σετ στις τρεις αναμετρήσεις της, η Εθνική βρίσκεται στην κορυφή του Β’ ομίλου και έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην τετράδα της διοργάνωσης. Η πρώτη θέση του ομίλου θα κριθεί στην αναμέτρηση με την Τουρκία, το βράδυ της Πέμπτης (27/8, 21:00).

Στο πρώτο σετ, η Ελλάδα πήρε προβάδισμα 14-12 με άσο του Ράπτη και από εκείνο το σημείο κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο. Ο διεθνής ακραίος ανέβασε τη διαφορά στο +6 (22-16), όμως η Αίγυπτος αντέδρασε και μείωσε σε 22-20. Η Εθνική πήρε την αλλαγή για το 23-20 και λίγο αργότερα ο Ράπτης ολοκλήρωσε το σετ για το 25-22.

Στο δεύτερο σετ, ο Μάρκου πήρε τη θέση του Μούχλια στη διαγώνιο και με δύο διαδοχικές επιθέσεις διαμόρφωσε το 8-6. Ο Κασαμπαλής, περνώντας στο σερβίς, σημείωσε άσο για το 21-18, ενώ στη συνέχεια ο Πρωτοψάλτης με επίθεση και μονό μπλοκ έφερε την Ελλάδα στο 23-19. Οι Αιγύπτιοι μείωσαν σε 23-21, όμως μετά το τάιμ άουτ η Εθνική αντέδρασε και έκλεισε το σετ με 25-21.

Η Αίγυπτος μπήκε καλύτερα στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με 6-2, όμως η Ελλάδα απάντησε άμεσα και ισοφάρισε σε 7-7 με μπλοκ του Βουλκίδη. Ο διεθνής κεντρικός έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα με άσο για το 11-11, ενώ ο Ράπτης έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στην Εθνική με μπλοκ (13-12).

Με τον Μάρκου να ξεχωρίζει στην επίθεση και πάνω στο φιλέ, η Ελλάδα πήρε διαφορά δύο πόντων (18-16) και παρέμεινε σε θέση οδηγού μέχρι το τέλος. Το 25-21 διαμόρφωσε το 3-0 σετ και χάρισε στην Εθνική την τρίτη της νίκη στον όμιλο.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) σε 91′

Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 6 (3/3 επ., 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 8 (7/11 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. – 44% άριστες), Μούχλιας 2 (2/8 επ.), Βουλκίδης 7 (4/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 18 (15/32 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 75% υπ. – 50% άριστες) / Τζιάβρας (λ, 100% υπ. – 50% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Ανδρεόπουλος, Μάρκου 10 (9/13 επ., 1 μπλοκ).

Αίγυπτος (Χάνι Μουστάφα): Αγουάντ Γ. 8 (7/18 επ., 1 μπλοκ, 80% υπ. – 50% άριστες), Μοχάμεντ 12 (11/22 επ., 1 μπλοκ), Αμπντελχαμέντ 1 (1 άσσος), Αμπντελμακσούντ 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Σόλιμαν 6 (5/6 επ., 1 άσσος), Αγουάντ Χ. 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ, 29% υπ. – 29% άριστες) / Αμπουλχασάν (λ, 58% υπ. – 42% άριστες), Μόργκαν, Ελχαφίφ, Ελάμπανι, Ελμπεχιρί 6 (6/12 επ., 43% υπ. – 29% άριστες).

Οι αγώνες της Ελλάδας και η βαθμολογία του Β' ομίλου

Ελλάδα - Κόσοβο 3-0

Ισπανία - Ελλάδα 1-3

Ελλάδα - Αίγυπτος 3-0

Η βαθμολογία στον Β' όμιλο μέχρι στιγμής: