ΑΕΚ - Λέφσκι: Συνελήφθησαν οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας με μαχαίρια - Δείτε φωτογραφίες

Συλλήψεις οπαδών της Λέφσκι Σόφιας σημειώθηκαν πριν από τη ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων βρέθηκαν στην κατοχή τους μαχαίρια.

Η ΑΕΚ είχε αποσπάσει ισοπαλία χωρίς τέρματα στη Σόφια, με τις δύο ομάδες να αφήνουν ανοικτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Όλα θα κριθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (26/8, 22:00) τη Λέφσκι Σόφιας, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Ενόψει της αναμέτρησης, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει λάβει αυξημένα μέτρα τάξης και ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτών, μικτά κλιμάκια αστυνομικών πραγματοποίησαν ελέγχους στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, προκειμένου να ελεγχθούν οι μετακινήσεις και να αποτραπούν τυχόν προβλήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τους ελέγχους:

Στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Βούλγαροι. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά.

Στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο με δύο Βούλγαρους, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.