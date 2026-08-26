Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας ο Γκαϊδατζής

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής συνεχίζει να διεκδικεί διακρίσεις σε κορυφαίο επίπεδο, καθώς εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Ο 26χρονος Έλληνας κωπηλάτης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 7:22.29, παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Την πρόκριση εξασφάλισαν οι τρεις πρώτοι αθλητές κάθε ημιτελικής σειράς.

Ο Γκαϊδατζής βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε.

Πλέον, ο Έλληνας πρωταθλητής στρέφει την προσοχή του στον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Η κούρσα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (27/08) στις 17:45.