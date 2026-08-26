Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας ο Γκαϊδατζής

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής πήρε την πρόκριση στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του Άμστερνταμ, συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας ο Γκαϊδατζής
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Ο Πέτρος Γκαϊδατζής συνεχίζει να διεκδικεί διακρίσεις σε κορυφαίο επίπεδο, καθώς εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Ο 26χρονος Έλληνας κωπηλάτης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 7:22.29, παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Την πρόκριση εξασφάλισαν οι τρεις πρώτοι αθλητές κάθε ημιτελικής σειράς.

Ο Γκαϊδατζής βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε.

Πλέον, ο Έλληνας πρωταθλητής στρέφει την προσοχή του στον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Η κούρσα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (27/08) στις 17:45.

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