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ΑΕΚ – Λέφσκι: Σύλληψη Βούλγαρου οπαδού στον Προμαχώνα

Ο 29χρονος οπαδός συνελήφθη στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα με μαχαίρι, ρόπαλο και απωθητικό σπρέι – Δεν είχε εισιτήριο για τον αγώνα. 

ΑΕΚ – Λέφσκι: Σύλληψη Βούλγαρου οπαδού στον Προμαχώνα
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Οι αστυνομικοί έλεγχοι πριν από το ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας, είναι εντατικοί. Ειδικά αναφορικά με τους Βούλγαρους εκδρομείς, που θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους εκτός έδρας. Μεταξύ τους όπως φαίνεται, έχουν εισχωρήσει πολλά ακραία στοιχεία, τα οποία μόνο το ποδόσφαιρο δεν έχουν στο μυαλό τους.

Πέρα από τις συλλήψεις που έγιναν στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, ίδια τύχη είχε και Βούλγαρος οπαδός στον Προμαχώνα. Κατά τον έλεγχο που έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, με χειροπέδες κατέληξε 29χρονος από τη γειτονική χώρα. Οπαδός της Λέφσκι Σόφιας.

Στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι, γκλοπ και απωθητικό σπρέι. Δεν είχε εισιτήριο για τον αγώνα και υποστήριξε πως θα το προμηθευόταν έξω από το γήπεδο. Ο έλεγχος έγινε μόλος το βανάκι στο οποίο μετέβαινε με άλλους συμπατριώτες και συνοπαδούς του, πέρασε σε ελληνικό έδαφος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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