ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Πιστεύουν στην ανατροπή οι Βούλγαροι | Όσα δήλωσε ο Χρίστο Γιάνεφ

Συγκρατημένα αισιόδοξος ενόψει της αυριανής (27/8) ρεβάνς με τον ΟΦΗ εμφανίστηκε ο Χρίστο Γιάνεφ.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από την αναμέτρηση στην Κρήτη, προκειμένου να συνεχίσει εκείνη στη League Phase του Europa League. Ο τεχνικός της βουλγαρικής ομάδας τόνισε πως πιστεύει στους ποδοσφαιριστές του και στις δυνατότητές τους, σημειώνοντας πως με λίγη τύχη μπορούν να φτάσουν στην πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη ρεβάνς: «Πιστεύω στα παιδιά, πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε έναν καλό αγώνα και να αποκλείσουμε τον ΟΦΗ με λίγη τύχη».

Για τις απουσίες από το πρώτο παιχνίδι: «Υπάρχει επαρκής αριθμός ποδοσφαιριστών για να αντικαταστήσουν αυτούς που θα λείπουν. Ελπίζω όλοι αύριο να είναι υγιείς και να κάνουμε αυτό που έχουμε σαν ιδέα στον αγώνα».

Για τη βαριά ήττα στο πρώτο ματς: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, το 3-0 είναι ένα κακό αποτέλεσμα για εμάς και θέλει μεγάλη προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, πιστεύουμε σε αυτές και θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Παρακολουθήσαμε τι κάναμε στον πρώτο αγώνα. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που θα έπρεπε να έχουμε σκοράρει και πρέπει να το αλλάξουμε αυτό και να είμαστε πιο εύστοχοι. Να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και καλύτεροι στην τελική απόφαση και κίνηση. Ένα αποτέλεσμα δεν πρέπει να αλλάξει τη νοοτροπία μας για δουλειά. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν μέρος του παιχνιδιού, δεν είμαστε ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα του κόσμου που χάνει με 3-0. Θέλουμε να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι και τι μπορούμε να κάνουμε σε μία τέτοια δύσκολη κατάσταση».

Για την αναβολή του αγώνα με τη Λοκομοτίβ Σόφιας: «Πρέπει να πάρω γρήγορες αποφάσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χρειαζόμαστε να πάρουμε ανάσα και να συγκεντρωθούμε σε αυτό που ακολουθεί. Πρέπει να προσεγγίσουμε απολύτως σοβαρά τον αγώνα. Είναι καλύτερο για την ομάδα που όλοι είναι υγιείς. Ελπίζω να φέρει καλό αποτέλεσμα και γι’ αυτό αναβάλλαμε το παιχνίδι του πρωταθλήματος».

Για το τι είπε στους ποδοσφαιριστές του: «Πρέπει να μάθουμε από αυτές τις ήττες. Πρέπει να διατηρήσουμε την καλή μας ενέργεια. Είναι όλα δυνατά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι δυνατόν από τις δυνάμεις μας. Δεν έχει νόημα να πιέσω κανέναν. Πιστεύω σε αυτό που σκέφτομαι, θα κάνουμε αυτό που πρέπει και θα ξεκινήσουμε από αυτό που έχουμε ως εμπειρία».