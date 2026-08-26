· ΟΦΗ · ΤΣΣΚΑ Σόφιας

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Πιστεύουν στην ανατροπή οι Βούλγαροι | Όσα δήλωσε ο Χρίστο Γιάνεφ

Ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Χρίστο Γιάνεφ, εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας του ενόψει της ρεβάνς με τον ΟΦΗ, παρά την ήττα με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Πιστεύουν στην ανατροπή οι Βούλγαροι | Όσα δήλωσε ο Χρίστο Γιάνεφ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκρατημένα αισιόδοξος ενόψει της αυριανής (27/8) ρεβάνς με τον ΟΦΗ εμφανίστηκε ο Χρίστο Γιάνεφ.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από την αναμέτρηση στην Κρήτη, προκειμένου να συνεχίσει εκείνη στη League Phase του Europa League. Ο τεχνικός της βουλγαρικής ομάδας τόνισε πως πιστεύει στους ποδοσφαιριστές του και στις δυνατότητές τους, σημειώνοντας πως με λίγη τύχη μπορούν να φτάσουν στην πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη ρεβάνς: «Πιστεύω στα παιδιά, πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε έναν καλό αγώνα και να αποκλείσουμε τον ΟΦΗ με λίγη τύχη».

Για τις απουσίες από το πρώτο παιχνίδι: «Υπάρχει επαρκής αριθμός ποδοσφαιριστών για να αντικαταστήσουν αυτούς που θα λείπουν. Ελπίζω όλοι αύριο να είναι υγιείς και να κάνουμε αυτό που έχουμε σαν ιδέα στον αγώνα».

Για τη βαριά ήττα στο πρώτο ματς: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, το 3-0 είναι ένα κακό αποτέλεσμα για εμάς και θέλει μεγάλη προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, πιστεύουμε σε αυτές και θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Παρακολουθήσαμε τι κάναμε στον πρώτο αγώνα. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που θα έπρεπε να έχουμε σκοράρει και πρέπει να το αλλάξουμε αυτό και να είμαστε πιο εύστοχοι. Να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και καλύτεροι στην τελική απόφαση και κίνηση. Ένα αποτέλεσμα δεν πρέπει να αλλάξει τη νοοτροπία μας για δουλειά. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν μέρος του παιχνιδιού, δεν είμαστε ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ομάδα του κόσμου που χάνει με 3-0. Θέλουμε να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι και τι μπορούμε να κάνουμε σε μία τέτοια δύσκολη κατάσταση».

Για την αναβολή του αγώνα με τη Λοκομοτίβ Σόφιας: «Πρέπει να πάρω γρήγορες αποφάσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χρειαζόμαστε να πάρουμε ανάσα και να συγκεντρωθούμε σε αυτό που ακολουθεί. Πρέπει να προσεγγίσουμε απολύτως σοβαρά τον αγώνα. Είναι καλύτερο για την ομάδα που όλοι είναι υγιείς. Ελπίζω να φέρει καλό αποτέλεσμα και γι’ αυτό αναβάλλαμε το παιχνίδι του πρωταθλήματος».

Για το τι είπε στους ποδοσφαιριστές του: «Πρέπει να μάθουμε από αυτές τις ήττες. Πρέπει να διατηρήσουμε την καλή μας ενέργεια. Είναι όλα δυνατά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι δυνατόν από τις δυνάμεις μας. Δεν έχει νόημα να πιέσω κανέναν. Πιστεύω σε αυτό που σκέφτομαι, θα κάνουμε αυτό που πρέπει και θα ξεκινήσουμε από αυτό που έχουμε ως εμπειρία».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:35 CONFERENCE LEAGUE

Malsovicka Arena: Το γήπεδο με τα... γλειφιτζούρια, όπου θα ψάξει «γλυκιά» πρόκριση ο Παναθηναϊκός

17:30 CONFERENCE LEAGUE

Χόρνελαντ: «Ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρώτο ματς, τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας»

17:05 SUPER LEAGUE

Ιμράν Λούζα: Ο «μαέστρος» από το Μαρόκο με το «δαντελένιο» αριστερό πόδι (vids)

17:03 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Λέφσκι: Σύλληψη Βούλγαρου οπαδού στον Προμαχώνα

16:38 EUROPA LEAGUE

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Πιστεύουν στην ανατροπή οι Βούλγαροι | Όσα δήλωσε ο Χρίστο Γιάνεφ

16:01 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Λέφσκι: Συνελήφθησαν οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας με μαχαίρια - Δείτε φωτογραφίες

15:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ στο προσκήνιο - «Καμία πρόταση αγοράς»

15:33 ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του σκιφ για τον Στέφανο Ντούσκο

15:14 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Με μόνιμη μεταγραφή ο Ζότα Σίλβα

15:07 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Εύκολη νίκη με «100άρα» επί της Μεγαρίδας στο πρώτο φιλικό

14:55 ΣΠΟΡ

Εθνική Ελλάδας: Στα ημιτελικά οι Άνδρες, 3-0 σετ την Αίγυπτο

14:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημα στη Μάντσεστερ Σίτι ο Μπουαντί: Με ποσό ρεκόρ, έσπασε τα… κοντέρ στην Premier League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας