Ιμράν Λούζα: Ο «μαέστρος» από το Μαρόκο με το «δαντελένιο» αριστερό πόδι (vids)

Ακόμη μία σημαντική μεταγραφή ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός, αφού συμφώνησε με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του αρχηγού της, Ιμράν Λουζά.

Πρόκειται για έναν χαρισματικό Μαροκινό κεντρικό μέσο, ο οποίος ξεχωρίζει για την υψηλή τεχνική του κατάρτιση και τη δημιουργικότητά του στο γήπεδο.

Είναι αριστεροπόδαρος και είναι γνωστός για το εξαιρετικό εύρος μεταβιβάσεων, μοιράζοντας με ακρίβεια τόσο κοντινές πάσες, όσο και βαθιές μπαλιές που αλλάζουν το παιχνίδι.

Είναι χαρακτηριστικό πως την περσινή σεζόν στη Championship μετρούσε 63 πάσες ανά αγώνα, με το εντυπωσιακό 87,36% επιτυχημένων μεταβιβάσεων. Παράλληλα κατέγραψε 0,32 xA ανά 90 λεπτά (προσδοκώμενες ασίστ), νούμερο που τον τοποθέτησε στους κορυφαίους της κατηγορίας.

Η εξαιρετική αντίληψη του χώρου, η ικανότητα να διατηρεί την κατοχή υπό πίεση και η έφεση στις στατικές φάσεις είναι τα βασικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά του.

Είναι ένας σύγχρονος box-to-box μέσος με δημιουργικές ικανότητες, αλλά και αμυντική συνέπεια, καθώς παίζει με δυναμισμό (με αποτέλεσμα να δεχθεί 11 κίτρινες και 1 κόκκινη πέρυσι στη Γουότφορντ).

Του έχει δοθεί το προσωνύμιο «μαέστρος» λόγω του τρόπου με τον οποίο διευθύνει τον ρυθμό της ομάδας του. Ο Λούζα αποφασίζει πότε η ομάδα πρέπει να επιτεθεί γρήγορα και πότε να ηρεμήσει το παιχνίδι της. Η ψυχραιμία του, το υψηλό ποδοσφαιρικό IQ και η ικανότητά του να είναι ένα βήμα μπροστά σε πολλές φάσεις, τον καθιστούν απόλυτο ηγέτη στη μεσαία γραμμή.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως την περσινή σεζόν ήταν αρχηγός της Γουότφορντ.

Διεθνής με το Μαρόκο, αλλά άτυχος

Ο Λούζα γεννήθηκε στη Ναντ της Γαλλίας από Γάλλο-Μαροκινούς γονείς και πέρασε από τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας (U20, U21). Ωστόσο, επέλεξε να εκπροσωπήσει την Εθνική Ανδρών του Μαρόκου.

Έκανε το ντεμπούτο του το 2021 υπό τις οδηγίες του Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς και αγωνίστηκε στο Κόπα Άφρικα εκείνης της χρονιάς.

Αν και ήταν βασικό στέλεχος στα προκριματικά, ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο (Οκτώβριος 2022) του στέρησε τη συμμετοχή στην ιστορική πορεία του Μαρόκου μέχρι τα ημιτελικά στα γήπεδα του Κατάρ.

Παρά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη Γουότφορντ και την παρουσία του στην προεπιλογή, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Μοχάμεντ Ουαχμπί τον απέκλεισε από την τελική 26άδα του Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, λόγω της επιστροφής άλλων πρωτοκλασάτων μέσων.