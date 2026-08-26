Χόρνελαντ: «Ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρώτο ματς, τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας»

Ο προπονητής της Μπραν, Έιρικ Χόρνελαντ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League.

Ο Νορβηγός τεχνικός αναφέρθηκε στην ποιότητα και την εμπειρία της ελληνικής ομάδας, αναγνωρίζοντας πως ο ΠΑΟΚ είχε καλή παρουσία στην πρώτη αναμέτρηση. Παράλληλα, στάθηκε στις διαφορετικές συνθήκες που θα υπάρχουν στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μπέργκεν, στην έδρα της Μπραν.

Όσα είπε ο Χόρνελαντ:

Για το τι ματς περιμένει αύριο:

«Θα ήταν φανταστικό να ξέρω… Ο ΠΑΟΚ είναι μία πολύ έμπειρη ομάδα. Ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρώτο ματς, τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας. Ήμασταν τυχεροί που δεν δεχτήκαμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ελέγξαμε καλύτερα το ματς στο β’ ημίχρονο. Θα υπάρξουν στιγμές που η καλύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ, θα πιέσει και οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο».

Για την πίεση του ΠΑΟΚ, αν έχει πίεση και η Μπραν:

«Σημαίνει πολλά και για μας, είναι ένας τελικός και έχουμε και εμείς πίεση. Θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε».

Για τις απουσίες:

«Ο Χολμ είναι στο 100%»

Από την πλευρά του, ο Γιόακιμ Σόλτβελτ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Μπραν κι ανέφερε:

«Ίσως κάνουν κάποιες αλλαγές, όπως και εμείς άλλωστε. Θέλουμε να παίξουμε καλύτερα και ελπίζουμε να είμαστε καλύτερα».