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Malsovicka Arena: Το γήπεδο με τα... γλειφιτζούρια, όπου θα ψάξει «γλυκιά» πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Το ιδιαίτερο γήπεδο στο οποίο θα γίνει η ρεβάνς Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός για τα play offs του Conference League.

Malsovicka Arena: Το γήπεδο με τα... γλειφιτζούρια, όπου θα ψάξει «γλυκιά» πρόκριση ο Παναθηναϊκός
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Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Τσεχία, όπου το βράδυ της Πέμπτης (27/8, 20:00) θα αντιμετωπίσει τη Χράντετς Κράλοβε, στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο κεντρικό ποδοσφαιρικό γήπεδο της πόλης, τη Malsovicka Arena (γνωστή πλέον και ως FINEP Arena για εμπορικούς λόγους), η οποία αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και ιδιαίτερα γήπεδα σε ολόκληρη την Τσεχία.

Το σήμα κατατεθέν του σταδίου είναι οι τέσσερις τεράστιοι προβολείς φωτισμού. Έχουν σχήμα που θυμίζει γλειφιτζούρι, κατασκευάστηκαν το 1975 και διατηρήθηκαν αυτούσιοι κατά τη διάρκεια της πλήρους ανακατασκευής του γηπέδου ως ιστορικό ορόσημο της πόλης.

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Το γήπεδο έχει χωρητικότητα 9.300 θεατών και πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές UEFA Category 4, που σημαίνει ότι μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες εθνικών ομάδων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Χτίστηκε εξ ολοκλήρου πάνω στο παλιό στάδιο της δεκαετίας του '60 και άνοιξε επίσημα τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο του 2023. Το συνολικό κόστος άγγιξε τα 763 εκατομμύρια τσεχικές κορώνες (κάτι παραπάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ).

Παρόλο που είναι καθαρά ποδοσφαιρικό (οι κερκίδες είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο), εξωτερικά περιβάλλεται από έναν ασφάλτινο διάδρομο 600 μέτρων για ερασιτέχνες δρομείς. Όταν φιλοξενεί μεγάλες συναυλίες, η χωρητικότητά του μπορεί να φτάσει έως και τους 25.000 ανθρώπους.

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