Παναθηναϊκός: Οριστικά παρελθόν ο Βιλένα - Συνεχίζει στη Βίλεμ

Ο Τόνι Βιλένα εδώ και καιρό δεν υπολογίζεται από τους προπονητές του Παναθηναϊκού. Ο Ολλανδός μέσος έψαχνε ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, όμως κάτι τέτοιο δεν είχε καταστεί δυνατό. Μέχρι τώρα τουλάχιστον, καθώς ήρθε η ώρα να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Ο έμπειρος χαφ παραχωρείται από το «τριφύλλι» στην Βίλεμ. Ομάδα της Ολλανδίας η οποία επέστρεψε στην Eredivisie και πλέον θα έχει τον Βιλένα στο ρόστερ της.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τόνι Βιλένα στη Βίλεμ ΙΙ.

Ο Ολλανδός χαφ εντάχθηκε στο Τριφύλλι το καλοκαίρι του 2023 και φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας σε 47 αγώνες σκοράροντας ένα γκολ, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024.

Τόνι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια!».