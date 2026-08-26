Η μεγάλη ώρα της ΑΕΚ: Για την έκτη συμμετοχή στο Champions League - Τι έκανε στις πέντε παρουσίες

Η μεγάλη βραδιά έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εφετινής σεζόν.

Η «Ένωση» υποδέχεται απόψε (22:00) στην Allwyn Arena τη Λέφσκι Σόφιας, στη ρεβάνς του 0-0 της περασμένης εβδομάδας στη Βουλγαρία, με φόντο ένα εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Το ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας θα ξεκινήσεις στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το CosmoteSport2HD, οσο κι από το MEGA

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θέλει να επιστρέψει στα... αστέρια για πρώτη φορά μετά το 2018 και να εξασφαλίσει για έκτη φορά στην ιστορία της την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, η αποψινή αναμέτρηση αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία για το επόμενο ευρωπαϊκό βήμα.

Το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης στη Σόφια άφησε ανοιχτούς τους λογαριασμούς, με την ΑΕΚ να έχει πλέον το πλεονέκτημα της έδρας.

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Το Onsports θα θυμίζει τι έκανε η ΑΕΚ στις προηγούμενες πέντε περιπτώσεις που βρέθηκε σε όμιλο του Champions League.

Η πρώτη πρόκριση στους ομίλους με πρόκριση επί της Ρέιντζερς

Τη σεζόν 1994-1995 η ΑΕΚ πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση απέναντι στους Ρέιντζερς. Η Ένωση επικράτησε 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 1-0 στο «Άιμπροξ», εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την παρουσία της σε όμιλο του Champions League. Εκεί, αντιμετώπισε τον Άγιαξ, τη Μίλαν και τη Σάλτσμπουργκ, καταγράφοντας δύο ισοπαλίες σε έξι αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα στον όμιλο:

14/09/1994: Σάλτσμπουργκ – ΑΕΚ 0-0

28/09/1994: ΑΕΚ – Άγιαξ 1-2

19/10/1994: ΑΕΚ – Μίλαν 0-0

02/11/1994: Μίλαν – ΑΕΚ 2-1

23/11/1994: ΑΕΚ – Σάλτσμπουργκ 1-3

07/12/1994: Άγιαξ – ΑΕΚ 2-0

Η βαθμολογία:

Άγιαξ 10 Μίλαν 5 Σάλτσμπουργκ 5 ΑΕΚ 2

Η αήττητη πορεία και οι μεγάλες ισοπαλίες με τη Ρεάλ

Η δεύτερη παρουσία της ΑΕΚ σε όμιλο του Champions League ήρθε τη σεζόν 2002-2003. Η «Ένωση» απέκλεισε τον ΑΠΟΕΛ με δύο νίκες, 3-2 και 1-0, και στη συνέχεια βρέθηκε απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα και Γκενκ.

Οι «κιτρινόμαυροι» κοίταξαν στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποσπώντας δύο εντυπωσιακές ισοπαλίες, 3-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 2-2 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Παράλληλα, ολοκλήρωσαν αήττητοι τη φάση των ομίλων, με έξι ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια, τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

Τα αποτελέσματα στον όμιλο:

17/09/2002: Γκενκ – ΑΕΚ 0-0

25/09/2002: ΑΕΚ – Ρόμα 0-0

02/10/2002: ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

22/10/2002: Ρεάλ Μαδρίτης – ΑΕΚ 2-2

30/10/2002: ΑΕΚ – Γκενκ 1-1

12/11/2002: Ρόμα – ΑΕΚ 1-1

Τελική βαθμολογία:

Ρεάλ Μαδρίτης 9 Ρόμα 9 ΑΕΚ 6 Γκενκ 4

Η ανατροπή στη Λεωφόρο και η τρίτη παρουσία στα… αστέρια

Την αμέσως επόμενη σεζόν, το 2003-2004, η ΑΕΚ χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γκρασχόπερς. Η «Ένωση» ηττήθηκε 1-0 στην Ελβετία, όμως στη ρεβάνς, που διεξήχθη στη Λεωφόρο λόγω της κατεδάφισης της Νέας Φιλαδέλφειας, επικράτησε 3-1 και ανέτρεψε τα δεδομένα. Έτσι, η ΑΕΚ βρέθηκε για τρίτη φορά σε όμιλο Champions League, όπου συγκέντρωσε δύο βαθμούς απέναντι σε Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Μονακό και Αϊντχόφεν.

Τα αποτελέσματα στον όμιλο:

17/09/2003: ΑΕΚ – Ντεπορτίβο 1-1

30/09/2003: Μονακό – ΑΕΚ 4-0

21/10/2003: ΑΕΚ – Αϊντχόφεν 0-1

05/11/2003: Αϊντχόφεν – ΑΕΚ 2-0

25/11/2003: Ντεπορτίβο – ΑΕΚ 3-0

10/12/2003: ΑΕΚ – Μονακό 0-0

Η βαθμολογία:

Μονακό 11 Ντεπορτίβο 10 Αϊντχόφεν 10 ΑΕΚ 2

Η πρόκριση επί της Χαρτς και το ιστορικό 1-0 με τη Μίλαν

Τη σεζόν 2006-2007, η ΑΕΚ εξασφάλισε για τέταρτη φορά την παρουσία της σε όμιλο του Champions League, αποκλείοντας τη Χαρτς με δύο νίκες. Η «Ένωση» επικράτησε 2-1 στη Σκωτία και 3-0 στη ρεβάνς.

Στη συνέχεια πανηγύρισε και τις πρώτες νίκες της σε όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αρχικά, απέναντι στη Λιλ με 1-0 και στη συνέχεια στη μεγάλη βραδιά του ΟΑΚΑ κόντρα στη Μίλαν με το ίδιο σκορ. Στον ίδιο όμιλο αντιμετώπισε και την Άντερλεχτ, ολοκληρώνοντας την παρουσία της με οκτώ βαθμούς, δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

Τα αποτελέσματα στον όμιλο:

13/09/2006: Μίλαν – ΑΕΚ 3-0

26/09/2006: ΑΕΚ – Άντερλεχτ 1-1

17/10/2006: Λιλ – ΑΕΚ 3-1

01/11/2006: ΑΕΚ – Λιλ 1-0

21/11/2006: ΑΕΚ – Μίλαν 1-0

06/12/2006: Άντερλεχτ – ΑΕΚ 2-2

Η βαθμολογία:

Μίλαν 10 Λιλ 9 ΑΕΚ 8 Άντερλεχτ 4

Προκρίσεις επί Σέλτικ και Βίντι αλλά… μηδέν βαθμοί

Πριν από οκτώ χρόνια, τη σεζόν 2018-2019, η ΑΕΚ επέστρεψε για πέμπτη φορά σε όμιλο Champions League. Για να τα καταφέρει χρειάστηκε να ξεπεράσει δύο εμπόδια. Αρχικά, απέκλεισε τη Σέλτικ με ισοπαλία 1-1 και νίκη 2-1. Στη συνέχεια αντιμετώπισε τη Βίντι του σημερινού προπονητή της, Μάρκο Νίκολιτς. Η «Ένωση» επικράτησε 2-1 στην Ουγγαρία και στη ρεβάνς ήρθε ισόπαλη 1-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση και την παρουσία της στα... αστέρια.

Στον όμιλο βρέθηκε απέναντι σε Μπάγερν, Άγιαξ και Μπενφίκα, ολοκληρώνοντας την πορεία της χωρίς βαθμό, με έξι ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Τα αποτελέσματα στον όμιλο:

19/09/2018: Άγιαξ – ΑΕΚ 3-0

02/10/2018: ΑΕΚ – Μπενφίκα 2-3

23/10/2018: ΑΕΚ – Μπάγερν 0-2

07/11/2018: Μπάγερν – ΑΕΚ 2-0

27/11/2018: ΑΕΚ – Άγιαξ 0-2

12/12/2018: Μπενφίκα – ΑΕΚ 1-0

Η βαθμολογία: