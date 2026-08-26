Χριστογεώργος: «Είναι κάτι τεράστιο αυτό που ζούμε, θα παίξουμε για να κερδίσουμε»

Ο ΟΦΗ έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League, μετά το 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ στο Παγκρήτιο, ωστόσο ο Νίκος Χριστογεώργος δεν θέλει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός ενόψει της ρεβάνς στη Σόφια.

Ο τερματοφύλακας των Κρητικών, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, χαρακτήρισε τεράστια την αναμέτρηση και υπογράμμισε την ανυπομονησία όλων στην ομάδα να ζήσουν ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το μεγαλύτερο συναίσθημα είναι η ανυπομονησία, είναι κάτι τεράστιο αυτό που ζούμε και όλοι ανυπομονούμε να το ζήσουμε και να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Προσπαθώ να αντιμετωπίζω το ίδιο, κάθε παιχνίδι. Αυτό το κάνω για να μην βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου, προσπαθώντας για το καλύτερο, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Όλοι ξέρουμε πως ήταν ένα καλό αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση για την ομάδα μας. Εμείς θα παίξουμε ένα παιχνίδι, να το κερδίσουμε, να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ξέρουμε όλοι από το ποδόσφαιρο πως είναι επικίνδυνο όταν πας να υπερασπιστείς το σκορ.

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για τον κόσμο είναι ότι τους ευχαριστήσουμε που θα κάνουν τόσα χιλιόμετρα για ακόμα μια φορά και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για την πρόκριση».