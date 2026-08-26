Χορέις: «Πάντα πιστεύω στην ομάδα μου, θα έρθει ένας αντίπαλος που έχει τρομερή ποιότητα»

Ο προπονητής της Χράντετς Κράλοβε, Ντέιβιντ Χορέις, μίλησε ενόψει της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό και εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας του να διεκδικήσει την πρόκριση.

Ο 49χρονος τεχνικός αναγνώρισε πως ο Παναθηναϊκός διαθέτει ποιότητα και μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ωστόσο υπογράμμισε πως η Χράντετς έχει τις προϋποθέσεις για να παλέψει για τον στόχο της.

Παράλληλα, ο Χορέις παραδέχθηκε πως η ομάδα του θα πρέπει να βελτιώσει αρκετά στοιχεία στο παιχνίδι της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουμε ένα αποτέλεσμα με το οποίο μπορούμε να παίξουμε για την πρόκριση. Αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε ορισμένα πράγματα, πρέπει να το παραδεχτούμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον αγώνα με τον δικό μας τρόπο αυτή τη φορά, όχι απλώς να σώσουμε τους εαυτούς μας. Πάντα πιστεύω στην ομάδα μου, αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο. Θα έρθει ένας αντίπαλος που έχει τρομερή ποιότητα και μεγάλη εμπειρία σε τέτοιους αγώνες.

Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας μπορεί να οδηγηθεί στην παράταση. Το συζητήσαμε αυτό με τους παίκτες, ώστε οι παίκτες από τον πάγκο να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα. Και είναι πιθανό να αγωνιστεί ο Ουμάρ. Θα πάρει ένα συγκεκριμένο αριθμό λεπτών».

Για τον Ανδρέα Τεττέη:

«Υπάρχει τρομερή ποιότητα εκεί, ο Τετέι είναι ένας παίκτης ανώτερου επιπέδου. Πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα βασιστεί σε αυτόν, αλλά είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει ακόμα να βελτιώσουμε, ώστε να μπορέσουμε να σκεφτούμε την πρόκριση».