Παναθηναϊκός AKTOR: Σταδιακά στις προπονήσεις Σλούκας και Λεσόρ

Μονή προπόνηση στο Telekom Center Athens περιελάμβανε το πρόγραμμα της Τετάρτης (26/8) για τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR. Στην τρίτη μέρα προετοιμασίας του «τριφυλλιού» ουσιαστικά, οι «πράσινοι» άκουσαν τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του επιτελείου του.

Κώστας Σλούκας και Ματίας Λεσόρ ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα για την ώρα. Οι δύο «πράσινοι» άσοι θα μπουν σταδιακά στις προπονήσεις. Πρόκειται, άλλωστε, για τους δύο παίκτες του ρόστερ που ξέρουν καλύτερα απ’ τον καθένα τον Ομπράντοβιτς, μια και συνεργάστηκαν στο παρελθόν.