ΑΕΚ: Το μήνυμα της «Ένωσης», ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη Λέφσκι
Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να έχει πάρει από νωρίς… ευρωπαϊκή όψη.
Λίγες ώρες πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Λέφσκι Σόφιας (20:00), η ΑΕΚ έδωσε στους φιλάθλους της μια εικόνα από την Allwyn Arena, η οποία έχει βάλει τα… επίσημα του Champions League.
Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από το γήπεδό της, συνοδεύοντάς τες από ένα λιτό αλλά χαρακτηριστικό μήνυμα: «Έτοιμοι».