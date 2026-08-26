ΑΕΚ: Το μήνυμα της «Ένωσης», ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη Λέφσκι

Λίγες ώρες πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Λέφσκι Σόφιας (20:00), η ΑΕΚ έδωσε στους φιλάθλους της μια εικόνα από την Allwyn Arena, η οποία έχει βάλει τα… επίσημα του Champions League.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από το γήπεδό της, συνοδεύοντάς τες από ένα λιτό αλλά χαρακτηριστικό μήνυμα: «Έτοιμοι».

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ