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ΑΕΚ: Το μήνυμα της «Ένωσης», ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη Λέφσκι

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να έχει πάρει από νωρίς… ευρωπαϊκή όψη.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Το μήνυμα της «Ένωσης», ενόψει του μεγάλου αγώνα με τη Λέφσκι
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Λίγες ώρες πριν από τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Λέφσκι Σόφιας (20:00), η ΑΕΚ έδωσε στους φιλάθλους της μια εικόνα από την Allwyn Arena, η οποία έχει βάλει τα… επίσημα του Champions League.

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Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από το γήπεδό της, συνοδεύοντάς τες από ένα λιτό αλλά χαρακτηριστικό μήνυμα: «Έτοιμοι».

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

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