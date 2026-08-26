Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Λούζα – Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η μεταγραφή

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ιμράν Λούζα στον Παναθηναϊκό. Μετά την οριστική συμφωνία των «πράσινων» με την Γουότφορντ, ο Μαροκινός μπήκε στο αεροπλάνο και ήρθε στην Ελλάδα. Λίγο πριν τις 20:00 της Τετάρτης (26/8) προσγειώθηκε στην Αθήνα.

Την Πέμπτη (27/8) θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, μία μέρα μετά (Παρασκευή 28/8) όταν και θα έχουν επιστρέψει οι «πράσινοι» από την Τσεχία, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι», ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του.

Το τελικό deal έφτασε τα 7.000.000 ευρώ στην αγγλική ομάδα, ποσό που θεωρείται μικρό για την αξία του ποδοσφαιριστή στο… χρηματιστήριο του αθλήματος. Όσο για τον ίδιο, θα παίρνει 1.000.000 ευρώ το χρόνο.