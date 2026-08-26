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Προτάθηκε στην Τσέλσι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες της Άστον Βίλα

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην έξοδο από την Άστον Βίλα, με τον Αργεντινό τερματοφύλακα να έχει προταθεί στην Τσέλσι, η οποία εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Προτάθηκε στην Τσέλσι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες της Άστον Βίλα
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Η παρουσία του Εμιλιάνο Μαρτίνες στην Άστον Βίλα φαίνεται πως οδεύει προς το τέλος της, καθώς οι εκπρόσωποι του 33χρονου τερματοφύλακα αναζητούν την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Αργεντινός διεθνής έχει προταθεί στην Τσέλσι, η οποία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον εντάξει στο δυναμικό της. Οι «μπλε» αναζητούν λύση κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο Ρόμπερτ Σάντσεθ δεν έχει καταφέρει να εμπνεύσει απόλυτη εμπιστοσύνη.

Από την πλευρά της, η Άστον Βίλα έχει ήδη κινηθεί για την ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης, αποκτώντας τον Ζίον Σουζούκι, ο οποίος προορίζεται να αποτελέσει τον βασικό τερματοφύλακα της ομάδας.

Ο Μαρτίνες έχει καταγράψει συνολικά 256 συμμετοχές με τη φανέλα της Άστον Βίλα, ενώ έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League το 2025, ενώ το 2022 στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή.

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