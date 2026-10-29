Αισιοδοξία για τον Μαυροπάνο: Επιστρέφει νωρίτερα και προλαβαίνει τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Ντίνου Μαυροπάνου, με τον ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ να παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης εξαιτίας ενός τραυματισμού, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πως θα χάσει τις αναμετρήσεις των Εθνικών.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Athletic, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση νωρίτερα απ΄ότι είχε αρχικά υπολογιστεί και να είναι διαθέσιμος για τους κρίσιμους τελευταίους δύο αγώνες της Εθνικής Ελλάδας απέναντι σε Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11) για το Nations League.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να επιστρέψει στην δράση πριν από την έναρξη της διακοπής των εθνικών ομάδων στις 9 Νοεμβρίου.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος είχε τραυματιστεί στο γόνατο στην ήττα της Γουεστ Χαμ από την Σαουθάμπτον με 3-2.