Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία για το Αθηναϊκό ντέρμπι - Το πρόγραμμα της προπόνησης

Υπό το βλέμμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Ιωάννη Αλαφούζου, πραγματοποιήθηκε η πρωινή προπόνηση της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, την επομένη της νίκης των «πράσινων» με 2-1 απέναντι στον Άρη για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πραγματοποίησε εκτεταμένο ροτέσιον για την αναμέτρηση του Κυπέλλου, έχοντας κατά του και το Αθηναϊκό ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ την Κυριακή (1/11, 19:30). Λίγες ώρες μετά το παιχνίδι οι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο Κορωπί για προπόνηση, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για την 9η αγωνιστική της Superleague.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με τον Άρη έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, στατικές φάσεις και τελειώματα.