Νέο πρόβλημα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Νόκ άουτ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου ο Σέσκο

Σαν να μην έφταναν τα ήδη αρκετά προβλήματα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημά της στην Premier League εδώ και 40 χρόνια και ο Κάρικ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, τώρα θα πρέπει να πορευτεί χωρίς κλασικό σέντερ φορ τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, αφού ο Σέσκο ταλαιπωρείται με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Μπέντζαμιν Σέσκο δεν έχει παίξει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον τραυματισμό του στην κνήμη τον περασμένο μήνα και η αγωνιστική κατάσταση του Σλοβένου επιθετικού μόνο καλή δεν είναι, καθώς συνεχίζει να νιώθει έντονες ενοχλήσεις.

Ο 23χρονος διεθνής φορ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 16 Σεπτεμβρίου στην ήττα (3-2) από την Μπράιτον στο Λιγκ Καπ και θα χρειαστεί αρκετές ακόμη εβδομάδες για να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του. Σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο των «κόκκινων διαβόλων» δεν αναμένεται να επανέλθει πριν από τα τέλη Ιανουαρίου της νέας χρόνιας.