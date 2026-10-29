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Παναθηναϊκός: Υπό το βλέμμα Αλαφούζου η προπόνηση ενόψει ΑΕΚ - Επαφές με Νίστρουπ, Κοτσόλη, παίκτες

Κοντά στην ομάδα πριν το κρίσιμο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ βρέθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Υπό το βλέμμα Αλαφούζου η προπόνηση ενόψει ΑΕΚ - Επαφές με Νίστρουπ, Κοτσόλη, παίκτες
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Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε, ωστόσο κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στον Άρη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και να συνεχίσει το «απόλυτό» του ξεκίνημα, συγκεντρώνοντας 9 βαθμούς χάρη στο «buzzer beater» του Ραστόντερ με εντυπωσιακό τακουνάκι.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή στο ΟΑΚΑ την ΑΕΚ (01/11, 19:30) στο τελευταίο του ντέρμπι για τον πρώτο γύρο και θέλει να κερδίσει για να παραμείνει μόνος πρώτος στην κορυφή και να στείλει ηχηρό μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» και είχε τετ α τετ τόσο με τον με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη όσο και τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ. Παράλληλα είχε συζητήσει και με ποδοσφαιριστές.

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