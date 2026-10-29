Ο Σάντσο ψάχνει συμβόλαιο στην Αραβία μετά το «άκυρο» στη Χετάφε

Χωρίς ομάδα παραμένει ο Τζέiντον Σάντσο και αποδέχτηκε μεγάλη μείωση των αποδοχών του για να υπογράψει στη Χετάφε, αλλά τελικά οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν και ο Αγγλος εξτρέμ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, γιατί μόνο εκεί μπορεί να βρει τις αποδοχές που ζητάει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Teamtalk» ο Σάντσο τις τελευταίες ημέρες ήταν σε διαπραγματεύσεις με τη Χετάφε. Ο Αγγλος εξτρέμ για να διασώσει την καριέρα του αποφάσισε να μειώσει κατά πολύ τις αποδοχές που είχε τα τελευταία χρόνια, που έφθαναν τις 300 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, αλλά η ισπανική ομάδα πρόσφερε μόλις 50 χιλιάδες και ο Σάντσο απάντησε αρνητικά.

Οπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Mirror» ο Αγγλος ζητά τουλάχιστον τρία εκατ. ευρώ το χρόνο και ο ατζέντης του είναι ήδη σ' επαφές με ομάδες της Saudi Pro League, γιατί μόνο εκεί μπορεί να βρει τις αποδοχές που ζητάει.

Να σημειωθεί πως η Αστον Βίλα αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να μην τον κρατήσει, καθώς έπαιξε δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο τεχνικός της ομάδας του Μπέρμιγχαμ, Ουνάι Εμερι, μίλησε με τη διοίκηση και ξεκαθάρισε πως δεν υπολόγιζε τον Αγγλο εξτρέμ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Ο 24χρονος επιθετικός είχε 27 συμμετοχές, μ' ένα γκολ και μια ασίστ στο ενεργητικό του, με τη φανέλα της Βίλα.