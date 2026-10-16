Χετάφε: Μετά τον Καρβαχάλ προσπαθεί να κάνει το «μπαμ» με Σάντσο

Η Χετάφε θέλει να κάνει δικό της τον Τζέιντον Σάντσο, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα 

Χετάφε: Μετά τον Καρβαχάλ προσπαθεί να κάνει το «μπαμ» με Σάντσο
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Κοντά σε μια ακόμα σπουδαία μεταγραφή φαίνεται πως βρίσκεται η Χετάφε.

Ο Ισπανικός σύλλογος που πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου δεξιού μπακ, Ντάνι Καρβαχάλ, προσπαθεί να δελεάσει τον Τζέιντον Σάντσο, που παραμένει χωρίς ομάδα να υπογράψει.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής Άγγλος έχει προσφορές και από τη Μέση Ανατολή, ωστόσο η Χετάφε θέλει να επαναλάβει τη «συνταγή» Γκρίνγουντ και με τον ίδιο τρόπο να αποκτήσει και τον Σάντσο.

Ο Σάντσο αγωνίστηκε την περυσινή σεζόν ως δανεικός στην Άστον Βίλα, ωστόσο δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τον Έμερι με την παρουσία του και ως εκ τούτου δεν αποκτήθηκε από τους «Χωριάτες» και έμεινε χωρίς ομάδα καθώς το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έληξε.

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